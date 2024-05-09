Сексолог назвал признаки влюбчивого человека

Темперамент и эмоциональная стабильность могут влиять на степень влюбчивости. Такие признаки назвал в беседе с IZ.RU сексолог, психиатр Алексей Вилков.

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По его словам, вниманием некоторых людей завладеть довольно просто, они полностью открыты к чувствам, а их влюбчивость определяется, в первую очередь, темпераментом. К ним относятся холерики и сангвиники, отличительными чертами которых являются большая потребность в общении, жизненная энергия и оптимизм. У таких людей множество социальных контактов и обмен чувствами им необходим.

«Также на влюбчивость влияет общая эмоциональная нестабильность. В этом случае влюбленность выступает в качестве стабилизатора эмоций», — объяснил Вилков.

Он отметил, что удовлетворение потребности в любви помогает таким людям снизить уровень тревожности, поскольку появляются стабильные отношения, которые вызывают положительные эмоции.

«В результате усиливается синтез эндорфинов, уменьшающих тревогу», — заключил сексолог.

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