Психолог назвала симптомы выгорания у детей

Психолог, директор Московской школы практической психологии Гули Базарова рассказала о симптомах выгорания у детей.

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«Чтобы сильный стресс, возникший из-за перегрузок, не перерос в хроническую форму, важно отслеживать «красные флажки» и бить тревогу, если заметили у ребёнка определённые симптомы», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, одним из признаков является чрезмерная усталость, с которой нельзя справиться, просто отдохнув.

Также стоит обратить внимание на отсутствие интереса даже к некогда любимым предметам.

Ещё один симптом — проблемы с самооценкой, если ребёнок переживает, что он хуже других или что его недооценивают.

Ранее детский и семейный психолог Екатерина Кес рассказала, что скрывается за плохим поведением ребёнка.