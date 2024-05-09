Психолог назвал простые способы высыпаться

Психолог Александр Петрищев рекомендует отложить гаджеты за час до сна и заменить их на чтение книги, медитацию, общение с детьми или горячую ванну, чтобы лучше выспаться, приводит слова эксперта «Мослента». По его словам, информация из соцсетей или новостных каналов может негативно повлиять на сон, поэтому лучше избегать ее перед отходом ко сну.

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Дело в том, что информация из соцсетей или новостных каналов может вызывать напряжение психики, повысить тревожность и ухудшить качество сна. Кстати, во время сна телефон нельзя класть около себя или под подушку, он должен быть минимум в метре, — сказал эксперт.

Петрищев советует не думать перед сном о неприятностях, которые произошли в течение дня. Чтобы не запутывать мозг негативом, лучше заняться дыхательными практиками, послушать музыку или медитировать. Это поможет расслабиться и подготовиться к сну. Кроме того, полезно не есть за три часа до сна, чтобы не перегружать желудок. В спальне должно быть прохладно, так сон будет крепким. Приятные ритуалы перед сном, такие как душ или ванна, помогут снять напряжение, расслабиться и улучшить качество сна.

Психолог советует перед сном выражать благодарность и визуализировать желаемое. Если у вас есть нерешенные вопросы, лучше записать их на бумагу, чтобы не мешать мозгу расслабиться. Все это поможет вам спать крепко и чувствовать себя бодрыми и отдохнувшими каждое утро.

Ранее терапевт Видновской КБ Тимур Асанов рассказал, что жирные сорта сыра, печенье, пирожные, шоколад и какао при употреблении незадолго до сна способны вызвать ночные кошмары. Медик добавил, что макаронные изделия и хлеб также находятся в черном списке.