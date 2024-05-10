Что такое сексомния и чем это «пикантное» расстройство опасно для окружающих

По сравнению с сексомнией лунатизм покажется безобидным недугом. Это редкое расстройство приводит к тому, что больной может отпускать непристойные высказывания, заниматься мастурбацией и даже сексом с другим человеком — все это во время сна и без малейших воспоминаний о случившемся.

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Специалисты относят это состояние к парасомниям — той же категории расстройств, что и разговоры, прием пищи или хождение во сне.

«Это расстройства, связанные с возбуждением. Чаще всего они возникают во время самой медленной и глубокой стадии сна, называемой дельта-сном», — объяснил профессор, психиатр Карлос Шенк в беседе с CNN.

Эксперт отметил, что сексомния может привести к печальным последствиям, в том числе юридическим. Во-первых, человек не отдает себе отчета в том, с кем занимается сексом, и к тому же может вести себя слишком грубо. Во-вторых, «пикантное» расстройство может долго оставаться незамеченным теми, кто им страдает.

«Это опасно, потому что вы начинаете ходить, бегать и делать всевозможные вещи во сне, но что действительно приводит таких пациентов в замешательство, так это полная амнезия», — подытожил врач.

Сообщается, что расстройство чаще диагностируется у мужчин.