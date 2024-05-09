Стало известно, какой размер зарплаты россияне считают идеальным

В среднем работники разных сфер хотели бы зарабатывать 143 тыс. рублей в месяц, при этом у мужчин ожидания выше, чем у женщин, - 171 тыс. и 125 тыс. рублей соответственно.

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Больше остальных хотели бы получать мужчины - сотрудники сферы недвижимости, они ждут от работодателя 334 тыс. рублей. Женщины с высокими зарплатными ожиданиями трудятся в сфере маркетинга и рекламы - 183 тыс. рублей.

Профессионалы в сфере строительства хотели бы зарабатывать 167 тыс. рублей в месяц, в сфере питания - 159 тыс. рублей, в банковской и управленческой сферах - 133 тыс. рублей.

В агропроме сотрудники хотят зарплату 126 тыс. рублей, в торговле - 121 тыс. рублей, в охране - 114 тыс. рублей, работники транспорта - 108 тыс., эксперты культуры - 106 тыс. рублей. Ранее самарцы рассказали, как уровень зарплаты влияет на количество ссор в коллективе.