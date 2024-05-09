Михаил Лабковский дал три совета, чтобы справиться с многозадачностью

«Ничего не успеваю!» — хоть раз с этой мыслью сталкивался каждый человек. А некоторые люди ежедневно крутятся в бесконечном потоке дел, разрываясь между работой и домом, недосыпают, но все равно ничего не успевают. Как не сойти с ума в такой ситуации? На этот вопрос ответил самый народный психолог страны Михаил Лабковский.

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Без паники, Михаил убежден, что нет ничего невозможного. При многозадачности важно соблюдать три правила. Во-первых, научитесь управлять своим временем: составьте расписание на день и не нарушайте его.

«Если у вас в расписании написано, что ровно в 18:00 вы встаете со стула и двигаетесь домой, то ничего вас не должно останавливать — ни "незакрытые долги", ни начальник, ни даже удовольствие — вообще ничего», — подчеркнул психолог.

Во-вторых, трудиться, конечно, необходимо, но про отдых забывать нельзя. Если вы чувствуете приближение тревоги, раздраженности или злости, замедлите темп жизни и прислушайтесь к себе. И наконец, соблюдайте баланс между всеми сферами жизни и не идите на компромиссы с самим собой, заключил Михаил.

Ранее Лабковский рассказал, как сдвинуть себя с места и заняться делом.