Эксперт объяснила, почему женщины реже становятся руководителями

По данным Росстата, соотношение мужчин и женщин на руководящих должностях почти одинаковое - 51% против 49%. Но если сравнить зарплату по категории руководители, то у мужчин средняя составляет 127,8 тыс. руб, а у женщин - 89,9 тыс. руб. А, например, среди кандидатов наук мужчин 70%, среди докторов - 83%, рассказала "Российской газете" бизнес-медиатор, стратегический партнер Cornestone Елена Данилова.

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"Для того, чтобы женщину воспринимали всерьез, ей необходимо регулярно давать результаты. Тут есть нюансы: от природы женщины мыслят более длинными горизонтами, поэтому иногда они интуитивно выбирают деловые стратегии, дающие более высокие, но отсроченные результаты. Поэтому чаще предпочтут решения более простые и понятные, скорее всего - предложенные мужчинами. Отсюда автоматически рейтинг мужчин будет расти, поднимая их по карьерной и финансовой лестнице", - говорит Данилова.

Эксперт также констатировала: мужчины чаще женщин работают больше 40 часов в неделю и имеют 11,1% свободного времени к 8,3% свободного времени у женщин, ведь за женщиной все еще закреплены домашние обязанности, и она тратит на них на 6,3% времени в неделю больше, чем мужчины.

"Часто сами женщины на более низких позициях не подают заявки на повышение, потому что не заинтересованы брать на себя ответственность за команду. Вследствие, на каждой более высокой ступени естественным образом женщин оказывается меньше", - продолжает эксперт.

Она советует женщинам, стремящимся сделать карьеру, относиться ко всему играючи и заставить стереотипы работать на себя. Работа наравне с мужчиной требует от женщины определенного ожесточения, позволяющего сконцентрировать энергию на результатах и достижениях. Ей требуется проявлять волю, твердость характера. Одновременно от женщин ждут мягкости, душевности.

"Представьте себе, что вы главная героиня фильма, на вас направлены камеры, и люди вокруг будут подстраиваться под вас в сюжете. Позволяйте за собой ухаживать, например, открыть вам дверь в кабинет или подвинуть стул. Делайте это мягко, не принуждая окружающих, а просто оставляя им шанс: например, на мгновение задержитесь перед дверью и улыбнитесь, если рядом мужчина - скорее всего, он с удовольствием откроет дверь. Если же он не сделал этого - действуйте сами, не задерживая свое внимание на этом моменте", - говорит она.

Также эксперт советует экспериментировать. Возьмите на вооружение фразу "я не спорю с мужчинами" и вместо директив чаще говорите из "Я-позиции", например: "Я считаю, что это решение отлично дает нам вот такой результат в этом году. Я бы хотела еще рассмотреть перспективу 5 лет".