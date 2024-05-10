Психолог назвала причины, из-за которых молодые люди отказываются от рождения детей

Однако, несмотря на мощнейшую государственную поддержку, остаются еще причины у молодых людей отказываться или откладывать рождение детей в долгий ящик. Причины эти имеют психологические корни, и для их решения требуется усилие уже самих граждан. Об этих причинах в эксклюзивной беседе с редакцией RuNews24.ru рассказала старший преподаватель кафедры киберспорта университета «Синергия», член Федерации психологов образования России Лилия Шувалова.

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«Для большинства женщин одной из главных причин повременить с рождением ребенка становится неуверенность в своем партнере и страх остаться одной с малышом на руках. Достаточно часто с наступлением беременности и появлением новорожденного изменяется весь уклад жизни молодой семьи. На партнера в большей мере теперь ложатся финансовые и бытовые обязательства, а развлечения и досуг отходят на второй план, ставя во главу угла заботу о малыше. Не каждая семья справляется с такими трудностями, и это ведет к охлаждению отношений между супругами, а в ряде случаев и вовсе к расставанию. При этом не всегда получается сохранить теплые отношения после расставания, что ведет к тому, что финансовое обеспечение ребенка целиком ложится на плечи матери, как и само воспитание. Эти обстоятельства являются достаточно мощным и пугающим барьером для женщин, сдерживающим и отодвигающим на потом вопросы деторождения», — рассказывает психолог Шувалова.

Менее значимая, но все же острая причина отложить рождение ребенка, по мнению специалиста, — это желание состояться в профессии и карьере. Современный темп бизнес-процессов диктует жесткие требования к организации труда, а высокая конкуренция просто не позволяет молодой женщине без ущерба для карьеры выпасть из рабочих процессов на период декрета. Осознавая это, молодая женщина в большинстве случаев предпочитает повременить с беременностью и делает выбор в пользу карьеры.

«Изменения во внешности — это также одна из психологических причин отказа родить ребёнка. Культ привлекательной внешности и господствующие в обществе стандарты красоты так или иначе накладывают свой отпечаток, и не каждая женщина может смириться с прибавкой в весе и в целом решиться на существенные изменения в фигуре, которые ожидают ее в период беременности и восстановления. Такого рода причина — это всегда повод обратиться к психологу, так как чаще всего за этим стоят серьезные психоэмоциональные травмы», — говорит эксперт.

Для мужчин также существуют своего рода психологические барьеры, которые отворачивают их от отцовства.

«Это эмоциональная незрелость и инфантилизм, а в ряде случаев и вовсе нарциссизм. Достаточно большое количество мужчин в возрасте до 30–35 лет еще не готовы брать на себя ответственность и взрослеть, самостоятельно содержать себя и свою семью. Многие только к 30–35 годам начинают иметь стабильный заработок, что не позволяет создавать семьи раньше и задумываться о рождении ребенка. Говоря об инфантилизме, такие мужчины и вовсе не склонны проявлять ответственность, а при первых намеках на нее просто сбегают. Практически также обстоит ситуация и с нарциссами, однако для них основная причина страха — это вероятность того, что ребенок станет ключевой фигурой в семье, и все внимание с него переключится на малыша. Нарциссичные мужчины не склонны проявлять эмпатию, а для многих она недоступна в принципе. Поэтому женщину они рассматривают только как ресурс для пестования своего больного эго, а не как супругу или в качестве матери. Ребенок в их жизни, если и появляется, то исключительно как средство манипуляции», — делится профессиональным опытом психолог Шувалова.

Добавим, что все вышеперечисленные проблемы можно преодолеть при помощи специалистов-психологов и тем самым помочь себе побороть страхи и стать счастливым родителем.