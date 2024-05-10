Психолог перечислил простые способы высыпаться

В современном мире жители планеты часто испытывают стресс и хроническую усталость. Чтобы чувствовать себя отдохнувшим и работоспособным, психологи советуют высыпаться.

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«Мослента» побеседовала с психологом Александром Петрищевым, который назвал несколько простых способов, чтобы выспаться. В первую очередь он рекомендует россиянам убирать гаджеты за час до сна, заменив их на чтение книги, медитацию, общение с детьми или горячую ванну.

Еще один совет от психолога – постараться не вспоминать перед сном негативные ситуации, случившиеся днем. Чтобы настроить мозг на позитивный лад, Александр Петрищев рекомендует сделать дыхательную гимнастику и послушать успокаивающую музыку.

Кроме того, эксперт советует завести несколько полезных привычек, которые помогут быстрее заснуть. Александр рекомендует не есть за три часа до сна, проветривать спальню перед сном и принимать душ или расслабляющую горячую ванну.

Ранее сообщалось, что от бессонницы или нарушений сна страдает все больше людей. Утром человек чувствует себя «разбитым», уставшим и раздражительным, а следовательно, испытывает проблемы с концентрацией внимания.