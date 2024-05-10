Восемь признаков прирожденного эмпата

Некоторые из нас способны «впитывать» чужие эмоции и порой переживать за других даже больше, чем сам человек переживает за себя. Следующие 8 признаков могут указывать на эмпатичный характер — проверьте себя.

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Зависимость от настроения других людей

Если в разгар шумной вечеринки в комнату войдет расстроенный человек — этого никто не заметит, кроме эмпата, разумеется. И дело вовсе не в праздном любопытстве — они настолько безошибочно считывают состояние других людей, что буквально разделяют чужую боль. Если вам всегда есть дело до чужих чувств, вы можете обнаружить, что чувствуете себя отлично только когда хорошо всем вокруг.

Усталость в людных местах

Если интроверты избегают скопления людей из-за дискомфорта при нахождении на публике, эмпатов большие компании смущают по другой причине — временами их захлестывает буря эмоций. Бесконтрольное вовлечение в чужие переживания может привести к опустошению — как результат хочется побыть наедине с собой, чтобы перезарядиться и восстановить собственное эмоциональное равновесие.

Особая связь с животными

Чуткие личности отлично понимают не только людей — порой кажется, что у них и с животными особая связь. Эмпатичным натурам не просто свойственно любить животных, они с легкостью считывают сигналы питомцев, словно умеют общаться с ними без помощи слов. Завести питомца будет полезным и тем, кто только развивает в себе умение чувствовать настрой окружающих.

Ярлык «слишком чувствительной»

Возможно, вы испытываете гораздо более яркие эмоции, чем большинство окружающих. То, что кому-то покажется мелочью, может впечатлить вас до глубины души. Эта эмоциональность и чувствительность не всегда находит понимание у окружающих. Но в то же время это скорее не недостаток, а суперспособность. Вам доступна своего рода параллельная реальность, и это не повод расстраиваться.

Волонтерство становится потребностью

Жгучее желание помочь другим, даже в ущерб себе — еще один признак ярко выраженных эмпатов. Их умение разделять эмоции других людей не оставляет выбора. Спасти, помочь, исцелить — ваша миссия по жизни, потому что вы просто не можете пройти мимо. Надо сказать, вам действительно удается делать мир лучше вопреки настрою скептиков, однако не забывайте находить время, чтобы помочь самой себе.

Вам непросто установить личные границы

Возможно, вам трудно определить, где проходит грань между вашими чувствами и чувствами другого человека. Эта особенность личности размывает ваши личные границы, вследствие чего вы не умеете отказывать и можете столкнуться со злоупотреблениями вашей добротой. В таком случае прежде всего научитесь говорить «нет». Это первый шаг к вашему собственному благополучию.

Вы отличный слушатель, но плохой рассказчик

Эмпаты интуитивно понимают с полуслова, через что прошел их собеседник, поэтому сложно найти более благодарного слушателя. Однако когда дело доходит до выражения собственных эмоций, у них нередко возникают проблемы. Такие личности не понаслышке знают, насколько энергозатратным бывает погружение в чужие истории, и не хотят привносить в мир еще больше эмоционального хаоса.

Вас глубоко трогает искусство

От красоты у вас перехватывает дыхание, поэтому вы испытываете трепетную любовь к искусству. Будь то живопись или балет — вам не нужно знать, «что хотел сказать автор», вы тонко чувствуете суть произведений и плачете от радости, наслаждаясь красотой музыки. Эмпаты воспринимают мир с помощью эмоций, а не только лишь чувств. Вот почему искусство может вызвать в вас столь сильный отклик.

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