Эксперты назвали самое напряженное время суток

Исследователи опросили тысячи взрослых людей, чтобы понять, когда они испытывают наибольшей стресс. Результаты удивили.

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Оказалось, что 51% уже сильно напряжены в тот момент, когда встают с постели. На это влияет напряжённый график по утрам: подготовка к рабочему дню, поездка на работу, доставка детей в школу или детский сад. Причём среднее время суток, когда большинство людей испытывали стресс, было 8:15.

Добровольцы отмечают, что напряжения по утрам добавляют повседневные мелочи, среди которых потеря ключей, проблемы с тем, что надеть, непредсказуемость детей.

По словам социологов, уменьшить утреннюю суету помогают несколько простых способов. Так, перекус или обед лучше подготовить с вечера. То же самое касается выбора наряда. Также взрослым рекомендуется вставать как минимум за 30 минут до пробуждения ребёнка, чтобы подготовиться к новому дню. Поможет снизить напряжение и отказ от гаджетов, телевизоров по утрам.