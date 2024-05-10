Стоит ли доверять интуиции

Интуиция позволяет людям делать выводы быстро, даже когда у них нет полной картины ситуации или достаточного количества аргументов. Однако следует помнить, что интуиция искажает восприятие мира. Люди, у которых магическое мышление, могут считать интуицию даром свыше, недоступным другим.

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Андрияничева предостерегает от слишком большого доверия к интуиции, так как она может привести к стагнации и лишить человека новых опытов. Она подчеркивает, что важно прислушиваться к интуиции осторожно и в случае необходимости обращаться за помощью к специалистам.

Чтобы научиться слушать свою интуицию, нужно понимать себя и свое мышление. Развивать интуицию можно, работая со стереотипным мышлением и реалистичными фактами.

Ранее стало известно о негативных последствиях одиночества. Также фантомная боль может передаваться от человека к человеку.