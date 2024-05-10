Что такое паттерн поведения и как его изменить

Разбираемся, как стать счастливым и продуктивным.

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«Наши действия играют значительную роль в судьбе, определяя взаимодействие с миром и с самим собой. Понимание и изменение неэффективных паттернов помогают человеку добиться большей гармонии, самореализации и улучшения качества жизни», – Сергей Розанов, психолог, НЛП-практик, член ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии.

Что такое паттерн поведения?

Паттерн в переводе с английского означает «форма, модель, схема». Это устойчивый и стабильный способ поведения и реагирования человека на определённые ситуации. Повторяющийся шаблон или образец.

Он отражает реакции людей в различных условиях. Может проявляться как в виде внутренних процессов (мысли, чувства), так и во внешних действиях.

Каждый день мы поступаем конкретным образом. Этот процесс неосознанный. Паттерны могут быть сформированы под влиянием традиций, культуры, личного опыта. Часто они зарождаются в раннем детстве и остаются стабильными на протяжении всей жизни, если не осознавать и не менять их.

Также мы запоминаем, что было полезного в прошлом опыте и обращаемся к нему в последующих ситуациях.

Принцип работы паттернов основывается на повторе определённых действий или реакций без необходимости каждый раз их обдумывать. Это своего рода «автоматический» отклик на некие стимулы. То есть наш «автопилот».

Например, человек, испытывающий стресс, может по привычке начать грызть ногти или выражать свою нервозность через мимику. Подобное поведение становится регулярным и незаметным. Такие действия влияют на эмоциональное состояние человека и взаимодействие с окружающими.

Плюсы и минусы

Одни паттерны поведения способствуют успешному функционированию человека в обществе, так как помогают ему справляться с жизненными задачами и обеспечивают быстроту реакции в стрессовых ситуациях.

Другие, напротив, могут привести к проблемам во взаимодействии с окружающим миром, затрудняя адаптацию и приводя к негативным последствиям и вредным привычкам.

Это влияет на многие аспекты жизни, включая отношения с другими людьми, эмоциональное состояние, принятие решений, профессиональный успех и так далее.

К плюсам паттернов относят их защитную функцию, выработку стабильности и предсказуемости, возможность разгрузить мозг, способность помочь человеку справиться со стрессом и сложными ситуациями.

Однако есть и весомые минусы. Это ограничения, препятствия к развитию, конфликтность, формирование вредных привычек и неэффективные реакции.

Виды поведенческих факторов

На самом деле паттернов поведения очень много. Поэтому их принято разделять на категории.

Адаптивные и дисфункциональные

Первый вид помогает успешной адаптации к внешней среде и достижению целей. Примером здесь служит регулярная учёба. Когда человек постоянно изучает новое, чтобы развиваться в профессиональной деятельности.

Второй вид препятствует конформации и негативно сказывается на стремлении к желаемому. Допустим, избегание конфликтов любым способом. Как итог – накопление нерешённых проблем.

Сознательные и неосознанные

В первом случае человек осознаёт свои действия и поступает определённым образом. Допустим, мужчина постоянно занимается спортом. Со временем это становится регулярной привычкой.

Во втором – поступки совершаются, основываясь на убеждениях и прошлом опыте. Помочь их заметить можно через работу с психологом. Например, если женщина злится, то автоматически начинает громко говорить. Это приводит к конфликту.

Межличностные и внутриличностные

Первый вид проявляется, когда мы взаимодействуем с другими. Допустим, человек всегда ищет компромиссы в конфликтных ситуациях. Как итог – обе стороны находят общие решения.

Второй – это рефлексия и отношения с самим собой. Представьте, что мужчина анализирует случившееся и не выражает эмоции, держит их в себе.

Как их изменить?

Изменить паттерны поведения можно несколькими способами.

1. Главный шаг – осознание и осмысление собственного поведения, поиск альтернативных стратегий действий.

Но для этого надо уметь видеть и признавать свои ошибки. Иначе человек будет постоянно защищаться и искать подтверждение устаревшим и неэффективным паттернам.

Например, субъект, сталкивающийся с социальной тревожностью, использует избегание. Он может начать применять стратегии принятия себя, тренировать навыки коммуникации и прокачивать уверенность в себе. Или продолжать доказывать самому себе и окружающим, что это норма.

2. Поиск скрытых выгод. Помните, что есть случаи, когда отказаться от своего паттерна навсегда трудно. Поэтому задайте себе вопрос – для чего этот шаблон вам нужен? Ответ поможет понять вторичную пользу.

3. Анализ. Посмотрите, в какой сфере деятельности у вас есть проблемы. Подумайте, как вы поступаете, как ведёте себя в конфликтных ситуациях. Например, если у вас долго нет отношений, разберитесь, как вы общаетесь с людьми. Возможно, вам стоит пересмотреть свои действия. В этом поможет разобраться психолог.

4. Поиск триггера. Как правило, определённое заученное поведение вызывает «катализатор». Если вы его обнаружите, то сможете применить новые, более продуктивные стратегии.

5. Новое поведение. Ведите себя по-другому. Совет – лучше начинать с малого. Допустим, вы приняли решение стать инициативным на работе. Поделитесь своими идеями с одним из коллег, а не на общем собрании. Со временем другое поведение войдёт в ваш арсенал.

6. Сосредоточение на результате. Всегда помните о последствиях своих поступков и действий. Положительный финал поможет усилить мотивацию к изменениям.

7. Конкретный план. Чтобы было легче, можно составить инструкцию, следуя которой вы будете менять привычное поведение.