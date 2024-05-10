Как плавно вернуться к работе после длинных выходных

Да-да, в первую очередь нужно позаботиться именно о нём. Объяснение простое: психическое состояние во многом зависит от физического.

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К тому же во время долгих выходных можно отдохнуть эмоционально, но телу будет тяжело возвращаться в рутину, рассказал он в беседе с Life.ru.

Как настроиться на работу после праздников

Сон. Во время длинных выходных у многих стабильно сбивается режим — ложатся поздно, встают рано. Клинический психолог Станислав Самбурский порекомендовал за пару дней до выхода на работу начать засыпать до полуночи, а ещё отказаться от гаджетов.

Питание. В праздники легко отойти от привычного режима питания, особенно если были застолья. На первый план часто выходит не здоровая, а тяжёлая еда. Чтобы организму было легче встроиться в трудовые будни, стоит перейти на лёгкую и полезную. И обязательно сократите количество жирного и сладкого.

Физические нагрузки. Эта составляющая здорового образа жизни нужна организму в любое время. Взбодриться перед трудовыми буднями поможет любой приятный фитнес, отметил Самбурский.

Собраться заранее. Тоже в целом универсальное правило. Приготовьте с вечера то, в чём пойдёте и что возьмёте с собой. Этот лайфхак избавит от дополнительных переживаний перед самим выходом.

Поговорить с коллегами. По мнению специалиста, хорошей идеей будет поболтать с ними накануне. Сначала — поделиться тем, как прошли праздники, а дальше обсудить рабочие задачи, которые вас всех скоро ожидают.

Не загружаться работой. Начинайте с малого, пусть нагрузка увеличивается постепенно. Ну а со временем можно приступить к делам посерьёзнее.

Мотивация. Длинные выходные можно использовать, чтобы сходить на шопинг или в салон. По словам психолога, это поможет задвинуть на задний план тоску о том, что скоро снова на работу.

Как провести первый рабочий день после праздников

HR-Team Lead Мария Дьячкова порекомендовала в течение дня делать перерыв на 5–10 минут. Можно потратить его на зарядку или прогулку по офису.

В работе лучше выбирать наиболее вдохновляющие вас задачи. Желательно, чтобы они были простыми. Ждать трудовых подвигов на старте после долгого отдыха не стоит.

После работы нужно чем-то себя побаловать. Например, можно сходить на массаж. По словам эксперта, приятное окончание дня — это возможность поблагодарить себя, снять стресс и набраться сил на всю рабочую неделю.