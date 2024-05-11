Как сохранить мозг в эпоху соцсетей

Люди стремительно тупеют. Об этом заявил доктор Александр Мясников и рассказал, как сохранить свой мозг.

«Не сидите долго в соцсетях, читайте публикации в них выборочно, по диагонали», – гласит первый пункт.

Не читать в интернете все подряд, а только искать нужную информацию.

Не верить всему прочитанному в интернете.

Использовать критическое мышление и сохранить собственное «я».

Не бояться и верить в Бога, чтобы иметь точку опоры.

Доктор Мясников также отмечает, что страх делает людей управляемыми, а невозможность читать литературу в эпоху интернета – тупыми, с клиповым мышлением, сообщает smotrim.ru.

Термин клиповое мышление появился в XX веке, и с тех пор эксперты не могут прийти к однозначному мнению. Минусы такого мышления в том, что человек не может воспринимать цельную информацию в больших объемах и анализировать ее. В то же время некоторые отмечают, что есть плюсы – люди с клиповым мышлением умеют быстро переключать внимание и принимать решения, не перегружают мозг лишней информацией.

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