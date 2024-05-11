Психолог объяснила, почему россияне не торопятся заводить детей

Психолог Шувалова: молодые люди не заводят детей из-за карьеры и инфантилизма. Россияне сегодня не спешат с деторождением — кто-то откладывает это на потом, а некоторые и вовсе отказываются становиться родителями. Роль в этом играет не только финансовый и квартирный вопросы. У такого феномена есть и психологические причины. Причём у женщин и мужчин они разные.

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Почему женщины не спешат заводить детей

Неуверенность в партнёре

С появлением малыша уклад жизни молодой семьи меняется — во главу угла становится забота о ребёнке, отметила в беседе с RuNews24.ru член Федерации психологов образования России Лилия Шувалова.

Не каждой паре удаётся сохранить брак и даже просто хорошие отношения. В итоге и воспитание, и финансовое обеспечение ребёнка ложится на плечи женщины. Кого-то это может сдерживать в желании иметь детей.

Желание состояться в карьере

Высокая конкуренция, которая сейчас есть на рынке труда, не позволяет молодой женщине выпасть из рабочих процессов на время декрета, отметила психолог. Из-за этого некоторые россиянки делают выбор в пользу карьеры.

Изменения во внешности

Не каждая женщина может смириться с прибавкой в весе и существенными изменениями в фигуре, которые происходят при беременности и во время восстановления. Тем более в современном обществе процветает культ привлекательности, отметила эксперт.

Почему мужчины не хотят детей

Инфантилизм

Достаточно много мужчин в возрасте до 30–35 лет не готовы взрослеть, брать на себя ответственность и заводить семью, заявила Шувалова. При первых намёках на ответственность они просто сбегают. Плюс многие только к четвёртому десятку начинают стабильно зарабатывать.

Нарциссизм

Нарциссичные мужчины опасаются, что ребёнок будет ключевой фигурой в семье и заберёт на себя всё внимание, подытожила эксперт.

Ранее в России провели опрос среди молодёжи, который показал, что, по мнению большинства, женщина должна успеть родить первенца в возрасте от 21 до 25 лет.