Психолог перечислила доступные варианты восстанавливающего отдыха

В современном мире на человека постоянно давит переизбыток ненужной информации. Причем, на фоне напряженной работы или учебы это негативно влияет на работу мозга и психику. Поэтому так важно уметь восстанавливаться, а не просто отдыхать, указала когнитивно-поведенческий психолог Полина Лизогуб.

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«Есть восстанавливающий отдых, а есть бесполезные действия, к которым относится скроллинг, особенно думскроллинг (просмотр ленты негативных новостей. - Авт.). Новыми сведениями он не обогащает, только купирует немного тревогу, но человек при этом продолжает находиться под воздействием информационного шума», - цитирует психолога радио Sputnik.

Лизогуб отметила, что лучшим восстанавливающим отдыхом является семейная деятельность. Речь идет о какое-либо хобби, прогулке или походе.

«Во время прогулок на природе человек может остановиться, послушать успокаивающие звуки, те же самые тибетские чаши. Лучше, если это будет медитация, релаксация, а не просмотр соцсетей или сериалов. Погрузиться в момент, соединиться с природой - это всегда успокаивает», - объяснила она.

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