Почему люди ощущают симптомы несуществующих болезней

Стресс, внутренний конфликт и непрожитые эмоции могут стать причиной обострения различных заболеваний — язвы желудка, псориаза, артериальной гипертензии. Тогда в лечении этих проблем понадобится помощь психолога. Можно ли психосоматические болезни вылечить гипнозом, работают ли таблицы соотношения заболеваний и психологических проблем и почему люди могут ощущать симптомы несуществующих заболеваний — рассказала «Газете.Ru» психолог, заведующая кафедрой специальной психологии и реабилитологии факультета «Клиническая и специальная психология» МГППУ Юлия Куртанова.

© Unsplash

— Что такое психосоматика?

— Это наука о взаимоотношении психических и физиологических процессов, протекающих в нашем организме. Эмоции, стресс, психотравмы могут спровоцировать те или иные заболевания и повлиять на их течение, спровоцировав, например, осложнение.

— Какими бывают психологические причины возникновения заболеваний?

— Существует множество теорий, объясняющих психологические причины возникновения заболеваний. Одна из самых значимых, на мой взгляд, — это теория стресса Ганса Селье . Она легла в основу психосоматики. Согласно ей, длительный стресс влияет на возникновение соматических расстройств. На фоне продолжительного напряжения ресурсы организма истощаются, и это приводит к возникновению заболеваний или усугублению уже имеющихся у человека патологий. Еще одна значимая теория принадлежит Францу Александеру . По его словам, внутренний конфликт может послужить причиной возникновения психосоматических расстройств. То есть то внутреннее напряжение, которое человек испытывает, когда, например, не может достичь желаемого, как и стресс, истощает организм.

— Как тут взаимодействуют организм и психика?

— Если мы говорим о стрессе, то тут можно выделить три стадии реагирования организма, которые получили название «общий адаптационный синдром». Сначала мы выделяем стадию тревоги, когда в организме происходит выброс адреналина и кортизола как реакция на стресс. Вторая стадия — сопротивление, во время которой человек пытается противостоять стрессовой ситуации. Если она заканчивается на этапе сопротивления, психофизиологическое состояние человека нормализуется. Однако если стрессогенный фактор сохраняется в течение длительного периода, то организм переходит на последнюю стадию — стадию истощения. Организм начинает терять способность бороться со стрессом и уменьшать его вредное воздействие, — в итоге у человека появляются различные заболевания.

— Какие психосоматические расстройства мы можем выделять?

— Здесь стоит поговорить о так называемых психосоматозах. Это психосоматические заболевания, возникновение которых обусловлено, в первую очередь, психологическими факторами. Александер выделил так называемую «святую или чикагскую семерку» заболеваний, в которую входят бронхиальная астма, язвенный колит, эссенциальная гипертензия (длительное, стойкое повышение давления), нейродермит, ревматоидный артрит, тиреотоксикоз и язва двенадцатиперстной кишки. В настоящее время к этим заболеваниям некоторые авторы еще относят ишемическую болезнь сердца, аллергию, синдром раздраженного кишечника, псориаз и другие. Все это — психосоматозы.

— То есть все эти болезни нужно лечить, привлекая психолога?

— Это хронические заболевания, которые следует лечить с врачом. Но если человек замечает, что во время стресса или каких-то сильных переживаний симптомы болезни обостряются, то ему стоит обратиться к психотерапевту. Психотерапевт объяснит, как справляться с сильными эмоциями и стрессом. Поход к нему не избавит вас от болезни, но поможет убрать фактор, который провоцирует обострение.

— В интернете можно найти специальные таблицы, где напротив заболевания есть психологические проблемы, которые его вызвали. Например, если у вас гастрит, значит вы испытываете трудности в отношениях с матерью. Можно ли доверять им?

— К этим таблицам следует относиться не серьезнее, чем к гороскопу. Они совершенно не соответствуют действительности. В каждом конкретном случае, если мы говорим о психосоматике, нужна глубокая психологическая диагностика, чтобы понять, есть ли психологический компонент в формировании тех или иных заболеваний. Но истоки этих таблиц идут к Фрейду. Именно он говорил о том, что по заболеванию мы всегда можем сказать о том, какой внутренний конфликт пережил человек. Например, если у ребенка отит, то он не хочет никого слушать. Красивая теория, но на практике такое прямое соотношение встречается крайне редко.

— Можно ли выделить какие-то характеристики людей, которые наиболее подвержены психосоматическим заболеваниям?

— Это те люди, психика которых не может самостоятельно справиться с эмоциями и психотравмами. Такое характерно для людей с инфантильным способом реагирования. Считается, что соматическая реакция на психологическое неблагополучие — регрессивный способ реагирования, как у ребенка. Именно у детей физиология и эмоциональная составляющая тесно взаимосвязаны, у взрослого уже сформированы лобные доли, волевой компонент, он может контролировать и осознавать все переживаемые им эмоции. Человек рефлексирующий, осознающий свое состояние, лучше справляется с психосоматическими расстройствами и предотвращает их более эффективно.

— Ипохондрики тоже отслеживают свое состояние здоровья, но наоборот часто жалуются на различные заболевания…

— Ипохондрики как раз не видят связи между психологическими и физиологическими процессами, они не понимают, что причина их фиксации на соматических процессах чаще всего лежит в психологической плоскости. Я же говорю про адекватное осознание своих психических процессов. Например, я понимаю, что у меня заболела голова, потому что я переживаю, мне нужно отдохнуть. Ипохондрики убеждены в том, что больны, хотя на самом деле у них может не быть каких-то реальных проблем. При этом они не симулянты, а действительно испытывают какие-то недомогания и гиперболизируют их в своем сознании. Это свойственно пожилым — они вышли на пенсию, у них появилось свободное время и у них действительно есть какие-то проблемы со здоровьем, и они начинают искать у себя симптомокомплексы различных болезней, которых нет. Кроме того, они могут потерять ощущение социальной значимости, и болезнь для них становится способом найти поддержку, заботу или избежать одиночества. Если пожилой человек встроен в социальную жизнь, то такое происходит гораздо реже. Это уже психологический процесс, а не психиатрический.

— Еще есть синдром Мюнхгаузена, когда человек преувеличенно изображает или искусственно вызывает у себя симптомы болезни, чтобы получить внимание. Это тоже психосоматическое расстройство?

— Нет, это психиатрический диагноз, который действительно похож на психосоматику, но ей не является. Общепринятое объяснение причин синдрома Мюнхгаузена гласит, что симуляция болезни позволяет людям с этим синдромом получить внимание, заботу, симпатию и психологическую поддержку, которых им не хватает. Человек с синдромом Мюнхгаузена будет себе регулярно вредить, пытаясь вызвать симптомы нужной ему болезни. С такими людьми должен работать психиатр.

— Существует и синдром студента-медика, когда студент третьего курса начинает изучать различные заболевания и тут же находит у себя симптомы. Это тоже психосоматика?

— Такое бывает и у обычных людей, которые начинают читать про заболевания в сети. В этом случае человек как бы отгораживается от мира и начинает активно прислушиваться к своему телу и замечает те симптомы, которые не замечал раньше. Как только человек перестает пристально следить за своим телом, симптомы исчезают. Сразу оговорюсь: это не ипохондрия, это уже более такое тяжелое состояние. Ипохондрик постоянно ощущает эти симптомы, они не проходят.

— Можно ли внушить человеку болезнь?

— Нет, все же не само внушение может вызвать симптомы, а та стрессовая ситуация, которая возникает при таком программировании. Должно совпасть очень много факторов, чтобы человек прямо действительно поверил, что болен.

— Какие есть методы профилактики и лечения психосоматических заболеваний? Некоторые предлагают для борьбы с психосоматическими болезнями использовать гипноз и технику позитивного мышления.