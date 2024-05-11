Психолог рассказал, какие привычки приводят к бедности

Основной привычкой, которая ведет к бедности, является отсутствие жизненных целей, заявил психолог и эксперт по системному развитию личности Александр Петрищев. Еще одним негативным фактором является неумение планировать, передает «Мослента».

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У большинства людей совершенно нет понимания, к чему они идут и кем себя видят через год, два и тем более через десять лет. Глобальная, большая цель наполняет жизнь смыслом, дает много энергии, помогает делать выбор, является ориентиром, — отметил специалист.

При неумении планировать свои действия, продолжил психолог, у человека происходит расфокусировка внимания. В этом случае совершается множество действий, но они приводят не к желаемому результату, а к выгоранию, объяснил специалист.

Петрищев посоветовал правильно расставлять приоритеты и при необходимости уметь жертвовать каким-то частями жизни для достижения конкретной цели. Однако, уточнил эксперт, важно не забывать компенсировать эти лишения. Также специалист порекомендовал стараться изменить шаблонное мышление, развивать воображение и научиться смотреть на ситуации под разными углами.

Ранее доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Ирина Щербакова сообщила, что эмоциональное выгорание и хронический стресс становятся главной проблемой современного общества. Главными причинами выгорания Щербакова назвала увеличение нагрузки на работе, монотонную деятельность, противоречивые требования руководителей, отсутствие единой цели в коллективе, обещанного вознаграждения, разобщенность сотрудников, а также несоответствие заработной платы выполняемой работе.

Чтобы справиться с эмоциональным выгоранием, психолог посоветовала не доводить свой организм до полной разрядки, отключить мобильный телефон хотя бы на полдня, добавить музыку в свою жизнь, не бояться просить помощи, а также быть в поисках перемен и меняться самому.