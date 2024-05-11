Как отличить стервозный характер женщины от психопатии

Психопатию у женщин бывает сложно отличить от тяжелого характера. Ученые из Университета Нью-Мексико провели исследования, согласно которым по одному признаку можно определить наклонности наиболее точно.

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По данным исследования, наиболее точно сказать о психопатии можно с помощью анализа невербального поведения и по динамике головы.

Исследователи придумали автоматизированный алгоритм обнаружения, который фиксировал, как женщины держат голову во время разговора. Те, кто сидит абсолютно неподвижно и совершает минимальные движения, обладают высоким уровнем психопатических склонностей.

Эксперименты проводились с участием 213 женщин-заключенных. Эксперты оценивали невербальные наклонности с помощью алгоритма. Программа покадрово фиксировала положения головы и сортировала их на три категории: минимальные, средние и высокие движения. Ученые определили психопатические черты как слияние межличностных дисфункций, патологической лжи, отсутствия раскаяния и криминальной разносторонности.

По данным исследования, психопаты-женщины встречаются чаще, чем представляют люди, сообщили в материале Daily Mail.

Врач-психиатр Алексей Казанцев рассказал о признаках, которые помогут распознать психопата. Эксперт рассказал, что психопаты ведут себя вызывающе и хотят доминировать.