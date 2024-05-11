Психолог рассказала, как работать c коллегами-интровертами и экстравертами

Успех и продуктивность на работе в большой степени зависит от того, получается ли у нас правильно взаимодействовать с разными типами личностей в коллективе. Мы все слышали об экстравертах и интровертах и знаем, что у каждого психотипа есть свои черты характера, особенности поведения и отличный от других стиль работы. Подробнее о том, какие черты присущи разным типам личности, и как на практике взаимодействовать с коллегами-интровертами и коллегами-экстравертами, объяснила "Российской газете" психолог, доцент кафедры социологии, психологии управления и истории Государственного университета управления Наталья Косенкова.

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Она напомнила, что представление об интроверсии и экстраверсии было введено в психологию благодаря работе Карла Густава Юнга "Психологические типы", опубликованной в 1921 году. С тех пор понятие интроверсии и экстраверсии вошло не только в научный обиход и послужило основой для определения типов темперамента, но и получило достаточно широкое распространение. Вместе с тем, по мнению эксперта, представление об этих базовых факторах или направленности во многом достаточно клишированное. Например, интроверта принято изображать как угрюмого, замкнутого человека, погруженного в свои мысли, а экстраверта - как веселого, компанейского и невероятно общительного.

"Безусловно, такие клишированные представления не лишены оснований, но необходимо понимать, что понятие экстраверсии и интроверсии представляет собой гораздо более сложное и интересное явление, чем набор стереотипов. Прежде всего, необходимо упомянуть тот факт, что в формулировке К.Г. Юнга данные явления существуют как на уровне сознания, так и на уровне бессознательного, то есть психика с точки зрения аналитической психологии, основателем которой является К.Г. Юнг, потенциально сбалансирована. Мы включаем в себя две установки - экстраверсию как направленность на внешний мир, так и интроверсию, направленность на внутренний мир, только одна из этих установок является осознанной, другая же не осознается", - пояснила Косенкова.

Коллега-экстраверт

Как правило, экстраверты любят публичность и общение с людьми - то есть различные встречи, собрания и корпоративы. Они восполняют свою энергию общением и не любят долго быть в одиночестве, так это истощает их психологически. Командная работа подходит для них лучше всего. Также энергия экстравертов связана с лидерством - они стремятся выполнять несколько задач сразу (при этом качество их выполнения не страдает), быстро формулируют свои идеи. Они даже способны жертвовать собой ради общей цели и других людей.

Отрицательными чертами экстравертов является их импульсивность и игнорирование взглядов других людей, которые менее активны.

Коллега-интроверт

Бытует мнение, что интроверты - "закрытые", замкнутые в своем мирке личности, которым трудно общаться с новыми людьми и вливаться в коллектив. Это не совсем так.

Они вполне коммуникабельны, просто им сложнее раскрываться перед незнакомыми людьми. Интроверты предпочитают работать в тишине. Работать в одиночку или в мини-группах им гораздо комфортнее. При этом они сосредотачиваются на одной конкретной задаче, прорабатывая каждый вопрос, с которым сталкиваются, и много анализируют. Интроверты медлительны, потому что тщательно проверяют каждое свое действие и склонны к саморефлексии. Они не безынициативны - им просто нужно больше времени, чем экстравертам.

Коллега-интроверт может много времени проводить на работе в наушниках, предпочитать обедать в одиночестве. Это совсем не означает, что он не хочет взаимодействовать с окружающими на работе - он просто любит самостоятельно создавать для себя необходимую для спокойствия обстановку.

Особенности коммуникации на работе

Косенкова отметила, что очень яркие различия между интровертами и экстравертами проявляются при принятии решения. Например, руководитель-экстраверт, скорее всего, будет совещаться с коллегами для того, чтобы выбрать оптимальный вариант в той или иной ситуации, в то время как руководитель-интроверт примет решение единолично.

Также очень интересно рассмотреть влияние установки на предпочтения сотрудников при организации процесса работы.

"Сотруднику-интроверту во время работы необходима абсолютная тишина. Многие творческие люди-интроверты специально просыпаются в пять утра, чтобы продуктивно поработать, пока все спят и не мешают. При этом доказано, что работоспособность экстравертов усиливается при внешней стимуляции, например, при прослушивании музыки", - рассказала эксперт.

Косенкова также выделила такие личностные черты экстравертов, как уверенность в себе, жесткость, аффективность и социабельность. Основные черты интровертов - мягкость, осторожность, склонность к планированию. Психолог Г. Айзенк определил, что у экстравертов лучше развита краткосрочная память, а у интровертов - долгосрочная, подчеркнула эксперт.

"Рассматривая понятия интроверсии и экстраверсии, нужно отметить, что данная направленность может изменяться со временем, интроверт может стать экстравертом и наоборот, а человек, остановившийся на полпути в процессе перехода от одной направленности к другой, является амбивертом - то есть сочетает в себе черты интроверсии и экстраверсии", - отметила Косенкова.

Кто такой амбиверт

Это третий тип личности, более гибкий и адаптивный. Амбиверты - это "универсальные люди", которые одновременно сочетают в себе черты экстравертов и интровертов и отличаются более высокой психологической устойчивостью, чем эти два психотипа. Им не нужно подпитываться общением или быть все время в центре внимания, как экстравертам, и у них нет дискомфорта, как у интровертов, когда они сходятся с новыми людьми. Амбиверт может быть активным и коммуникабельным на работе, а дома, наоборот, тихим и сдержанным. Амбиверты могут хорошо функционировать как в команде, так и в одиночку. К тому же они эмпаты и хорошо понимают других. Основное правило для них - соблюдать своего рода баланс "общество-одиночество".

Для того, чтобы все три психотипа успешно сосуществовали в рабочем социуме, следует просто учитывать особенности их характера и не стараться их переделать. Ключ к успеху здесь - понять, что именно мотивирует людей, какого рода работа для них комфортна, и как правильно организовать общение с ними.