О чем говорят резкие перепады настроения — разбор психолога

Просто такой характер или всё намного серьёзнее?

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«Перепады настроения случаются абсолютно у всех. От мала до велика. Неважно, мужчина вы или женщина. По сути, основным фактором, влияющим на то, как сильно человек подвержен данным перепадам, является состояние его психики. Какие признаки здесь указывают на наличие нарушений? Повышенная эмоциональность и возбудимость, внезапная агрессия или смех, резко накатывающие слёзы, а также невозможность концентрироваться на решении задач и бессонница», - Екатерина Тур, врач, психосоматолог, нейропсихолог

Колебания настроения могут быть отдельным симптомом, который способен повлечь развитие болезни. Но также подобные проявления нередко говорят о том, что заболевание уже существует и требует срочного лечения. Дело в том, что в некоторых случаях возможны тяжёлые последствия. Например, частичное или полное выпадение из социума, развитие неврологических заболеваний, пристрастие к вредным привычкам, а также суицидальные инциденты.

В случае если вы отследили у себя перечисленные нарушения, необходимо обратиться к психологу, психотерапевту или неврологу. Специалист с помощью различных методик сможет правильно диагностировать симптомы.

Выявление причин

Для начала психолог (психотерапевт) проводит беседу с пациентом. При необходимости — и с его близкими. Это позволяет увидеть общую картину нарушений.

В момент беседы отслеживаются поведение человека, способы вербальной и невербальной коммуникации, мимика и характер. Для более полной картины могут использоваться различные психофизиологические тестирования, проективные тесты (например Роршарха или Эткинда) и опросники.

Собрав анамнез, терапевт может выявить тип заболевания, из-за которого происходят перепады настроения. Их всего три: депрессивные, биполярные расстройства и циклотимия. При первом колебания настроения могут проявляться временно или затягиваться на долгие годы. Всё зависит от типа депрессии. Если она клиническая, то это наиболее трудно поддающийся лечению тип, при котором важно выбрать правильные антидепрессанты.

Если депрессия малая, то она длится обычно несколько недель. При наличии лечения проходит без последствий. Ещё различают атипичную, послеродовую депрессию и дистимию.

Биполярное расстройство характеризуется частой сменой состояния от депрессии до эйфории. Данная форма несёт серьёзную опасность как для самого больного, так и для окружения. Чтобы избавиться от своего состояния, человек может увлечься наркотиками или алкоголем, что только усилит проявление заболевания.

При циклотимическом типе перепадов настроения, который встречается чаще всего, человек испытывает или сниженное настроение, или приподнятое. Может начать что-то делать на подъёме и резко, не завершив, закончить. Зачастую он имеет низкую самооценку, сложности со сном, испытывает проблемы с работоспособностью.

Считается, что около 0,4-1% населения имеют данный тип расстройства, но на практике процент может быть намного больше из-за гиподиагностики.

Дело в том, что отличить циклотимию от других расстройств достаточно сложно. Её развитию могут способствовать генетические факторы. Это если кто-то из членов семьи страдает перепадами настроения или биполярным расстройством, к примеру. Причиной могут быть изменения в структуре и химическом составе мозга, что классифицируется как нейробиологический фактор. Также играют роль факторы окружающей среды — если человек пережил несколько травматичных опытов подряд или находится в состоянии хронического стресса.

Различают также следующие факторы:

особенности характера;

злоупотребление алкоголем и наркотиками;

проблемы медицинского профиля;

недостаток сна и так далее.

Причём зачастую появление циклотимии обусловлено наличием сразу нескольких факторов.

Для наиболее точной диагностики заболевания пациенту, помимо консультации с психотерапевтом, могут быть назначены дополнительные обследования. Например, МРТ или КТ. А также — консультация врачей более узкого профиля: невролога, онколога и эндокринолога.

Лечение и профилактика

Как правило, курс лечения перепадов настроения состоит из нескольких этапов.

Во-первых, пациенту назначается лекарственная терапия: антидепрессанты, антипсихотические препараты и так далее. Всё — по индивидуальному рецепту от терапевта.

Во-вторых, показана психотерапия. В зависимости от состояния человека она может быть индивидуальной или групповой, а также совмещаться.

В-третьих, важно запастись терпением и выделить время для реабилитации, которая позволит восстановить коммуникативные способности человека. Здесь могут быть использованы различные методы, в том числе лечебная физкультура (ЛФК), мануальная терапия, инъекции и так далее.

Для общей профилактики перепадов настроения важно организовать режим дня. Желательно просыпаться и засыпать примерно в одно и то же время. Питаться по режиму и выбирать здоровую пищу, исключать резкие перепады сахара в крови. Не голодать.

Также важно обязательно выстраивать доверительные отношения с близкими, рассказывать о своих проблемах, ощущениях и контролировать информационный шум. Пусть будет меньше тревожных новостей и больше занятий «по душе». В общем, избегать стрессовых ситуаций.

Несмотря на то что и циклотимия, и биполярное расстройство считаются неизлечимыми болезнями, можно научиться контролировать симптомы и вести нормальную жизнь. Чтобы выстраивать долгосрочные партнёрские отношения, важно понимать особенности своей психики и рассказать о них близкому человеку. Необходимо научиться управлять ими, чтобы они не разрушили брак или бизнес.

Разумеется, нужно находиться на терапии и принимать назначенные медикаменты.

Поэтому не стоит игнорировать своё состояние. При первых признаках стоит обратиться к специалисту. Ранняя диагностика позволит нивелировать влияние заболевания на все сферы жизни человека.