Медитация: как погрузиться в нее глубоко и зачем это делать
В условиях нашей напряженной и тревожной жизни медитация стала натуральной необходимостью для нашего психического и эмоционального благополучия — вряд ли кому-то хочется «слететь с катушек» на почве стресса. Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, как глубокая медитация может помочь вам исследовать глубины своего внутреннего «я»? Знаете ли вы, как погрузиться в глубокую медитацию?
«Это ментальная и духовная практика, которая позволяет войти в контакт с сокровенными мыслями, эмоциями, желаниями и „я“, давая возможность ощутить мир, гармонию и духовное пробуждение», — рассказывает психолог Марат Вахитов.
Найдите удобную позу
Прежде чем пытаться погрузиться в глубокое состояние медитации, начните с поиска правильной позы, в которой вы будете чувствовать себя расслабленно и в то же время не уснете. Вы можете сесть на подушку в позе со скрещенными ногами, сесть на стул и поставить ноги на пол или даже встать на колени на скамье для медитации.
«Держите позвоночник прямо, чтобы обеспечить правильное кровообращение и дыхание. Вы также можете сначала попробовать разные позы и посмотреть, какая из них будет наиболее комфортной для вас в течение длительного времени», — говорит Марат.
Расслабьте тело и снимите напряжение
Сосредоточьтесь на расслаблении тела и ума.
«Вы можете провести сканирование тела, постепенно концентрируясь на своих телесных ощущениях с головы до ног и отмечая особые зоны дискомфорта или напряжения», — добавляет Марат.
Сосредоточьтесь на дыхании
Ваше дыхание — это ворота в глубокую медитацию. Не пытаясь контролировать свое дыхание, обратите внимание на его естественный ритм. Осознайте его ощущение при вдохе, при кратковременной задержке и при выдохе. Дышите животом и сосредоточьтесь на точке неподвижности между вдохом и выдохом.
«Каждый раз, когда возникает новая мысль и ваш ум начинает блуждать, осознайте ее и верните внимание к дыханию, используя его как точку опоры для фиксации сознания», — говорит Марат.
Культивируйте не осуждающее мышление
Ключ к тому, чтобы испытать истинное блаженство глубокой медитации, — это развитие не осуждающего мышления.Так вы сможете с большей ясностью наблюдать за своими глубокими мыслями и чувствами, а не привязываться к ним.
«Это нормально, когда во время медитации у вас возникает множество мыслей. Подобно тому как в небе без усилий проплывают облака, позвольте мыслям приходить и уходить, не задерживаясь на них. Когда вы обнаружите, что привязаны к какой-либо мысли или эмоции, мягко переведите внимание на дыхание», — предлагает Марат.
Создайте ежедневную рутину
Создание регулярного и последовательного режима медитации жизненно важно для углубления вашей практики. Выберите определенное время суток, которое подходит вам лучше всего, и придерживайтесь его.
«Последовательность позволит вашему уму и телу привыкнуть к практике, и со временем вам будет легче погружаться в более глубокие медитативные состояния. Это один из самых эффективных советов для глубокой медитации», — утверждает психолог.
Практикуйте терпение и настойчивость
Будьте терпеливы к себе, понимая, что ваша медитация будет отличаться по глубине от одного занятия к другому.
«В некоторые дни вы можете ощущать глубокое спокойствие и ясность, в то время как в другие дни ваш ум может быть беспокойным. Принимайте каждую медитацию такой, какая она есть, не вынося суждений и не ожидая от нее ничего идеального», — подытоживает Марат.