Медитация: как погрузиться в нее глубоко и зачем это делать

В условиях нашей напряженной и тревожной жизни медитация стала натуральной необходимостью для нашего психического и эмоционального благополучия — вряд ли кому-то хочется «слететь с катушек» на почве стресса. Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, как глубокая медитация может помочь вам исследовать глубины своего внутреннего «я»? Знаете ли вы, как погрузиться в глубокую медитацию?

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«Это ментальная и духовная практика, которая позволяет войти в контакт с сокровенными мыслями, эмоциями, желаниями и „я“, давая возможность ощутить мир, гармонию и духовное пробуждение», — рассказывает психолог Марат Вахитов.

Найдите удобную позу

Прежде чем пытаться погрузиться в глубокое состояние медитации, начните с поиска правильной позы, в которой вы будете чувствовать себя расслабленно и в то же время не уснете. Вы можете сесть на подушку в позе со скрещенными ногами, сесть на стул и поставить ноги на пол или даже встать на колени на скамье для медитации.

«Держите позвоночник прямо, чтобы обеспечить правильное кровообращение и дыхание. Вы также можете сначала попробовать разные позы и посмотреть, какая из них будет наиболее комфортной для вас в течение длительного времени», — говорит Марат.

Расслабьте тело и снимите напряжение

Сосредоточьтесь на расслаблении тела и ума.

«Вы можете провести сканирование тела, постепенно концентрируясь на своих телесных ощущениях с головы до ног и отмечая особые зоны дискомфорта или напряжения», — добавляет Марат.

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Сосредоточьтесь на дыхании

Ваше дыхание — это ворота в глубокую медитацию. Не пытаясь контролировать свое дыхание, обратите внимание на его естественный ритм. Осознайте его ощущение при вдохе, при кратковременной задержке и при выдохе. Дышите животом и сосредоточьтесь на точке неподвижности между вдохом и выдохом.

«Каждый раз, когда возникает новая мысль и ваш ум начинает блуждать, осознайте ее и верните внимание к дыханию, используя его как точку опоры для фиксации сознания», — говорит Марат.

Культивируйте не осуждающее мышление

Ключ к тому, чтобы испытать истинное блаженство глубокой медитации, — это развитие не осуждающего мышления.Так вы сможете с большей ясностью наблюдать за своими глубокими мыслями и чувствами, а не привязываться к ним.

«Это нормально, когда во время медитации у вас возникает множество мыслей. Подобно тому как в небе без усилий проплывают облака, позвольте мыслям приходить и уходить, не задерживаясь на них. Когда вы обнаружите, что привязаны к какой-либо мысли или эмоции, мягко переведите внимание на дыхание», — предлагает Марат.

Создайте ежедневную рутину

Создание регулярного и последовательного режима медитации жизненно важно для углубления вашей практики. Выберите определенное время суток, которое подходит вам лучше всего, и придерживайтесь его.

«Последовательность позволит вашему уму и телу привыкнуть к практике, и со временем вам будет легче погружаться в более глубокие медитативные состояния. Это один из самых эффективных советов для глубокой медитации», — утверждает психолог.

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Практикуйте терпение и настойчивость

Будьте терпеливы к себе, понимая, что ваша медитация будет отличаться по глубине от одного занятия к другому.