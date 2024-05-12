Откуда берутся фобии во взрослом возрасте и как с ними бороться

Психолог Самбурский: самая частая фобия во взрослой жизни — социофобия. Страх — совершенно нормальная реакция на опасность. Но когда психика не способна адекватно отрефлексировать какое-то событие, у человека возникают фобии — боязнь того, чего на самом деле нет. Чаще всего они закладываются в детстве, но могут возникнуть и во взрослом возрасте. Это происходит из-за травмирующих событий, низкой самооценки и по другим причинам.

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Причины фобий

В детстве фобии нередко возникают из-за родителей, бабушек и других заботливых родственников, которые пугают детей запретами и страшилками, отмечает клинический психолог, бизнес-тренер Станислав Самбурский.

«Стресс, трагические события, постоянные запреты по типу: "не ешь грязными руками", "отойди от собаки, а то она укусит", "не лезь туда, а то упадёшь" — рано или поздно формируют в ребёнке стойкое понятие об опасности», — рассказал Самбурский «Газете.Ru».

Во взрослой жизни люди с сильной и уравновешенной психикой способны прочувствовать, проработать травму и не дать фобии развиться. Но эмоциональных, чувствительных и психически неустойчивых людей шоковые события травмируют сильнее.

Самые частые фобии

Эксперт отметил, что самый частый страх у взрослых — социофобия. Она может сформироваться у тех, кто пережил теракт, пожар или другое опасное для жизни событие. Люди начинают бояться большого скопления людей и замкнутого пространства.

Как разновидность социофобии может развиться агорафобия. Это страх быть в толпе. Появиться такая фобия может из-за провального выступления перед публикой или низкой самооценки.

Как проработать страхи

Если паника застигла в общественном месте, психолог советует присесть, выпрямить спину, положить одну руки на живот, а вторую — на грудь. Сделайте плавный вдох продолжительностью в 2 секунды, потом задержите дыхание и плавно выдыхайте 6 секунд. Упражнение нужно выполнять до полного успокоения.

Ещё полезно вести дневник и описывать там чувства, пережитые за день. В нём же можно составить план действий или цели по преодолению страхов.

Поможет также здоровый образ жизни — сбалансированное питание, сон 7−8 часов и спорт.

Но в некоторых ситуациях справиться со стрессом самостоятельно не получается даже у самых стойких и стрессоустойчивых людей. В этом случае нужно обращаться к специалисту.

О том, чем отличается страх от тревоги и как побороть эти неприятные чувства, можно узнать в этом материале.