Семь признаков влюбленности в бывшего партнера

Чтобы найти новую любовь, важно поставить точку в старых отношениях. А если вы из тех, кто дни и ночи напролет проводит в мыслях о бывшем, сделать это может быть очень сложно. Первый шаг — признать, что проблема существует. В этом вам и помогут следующие 7 пунктов.

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Вы изучаете его соцсети

Полбеды если отношения закончились тихо-мирно и вы не стали отписываться от страничек парня в соцсетях. Если же вы демонстративно «наградили» его отпиской в день расставания, а то и добавили в черный список, но сами продолжаете регулярно мониторить странички с фейковых профилей и прочих изысков во имя анонимности, пора задаться вопросом: зачем вы тратите свое время? Счастлив ли он или страдает — ваша жизнь от этого никак не изменится.

Сравниваете себя с новой пассией

Будем откровенны, вряд ли вы настолько близки с новой подругой своего экс-бойфренда, чтобы знать все ее плюсы и минусы — а найти в интернете, как правило, можно лишь то, что человек сам хочет показать. В общем, как ни крути — это бесперспективная затея. Покажется ли вам, что новая избранница мужчины вас затмила или что вы вне конкуренции — максимум, что вы получите, это возможность позлорадствовать, упиваясь своими фантазиями, которые могут не иметь ничего общего с реальностью.

Не против воссоединения

Когда горечь расставания минует, может показаться, что вы погорячились и упустили свой шанс на счастье. Но все же люди не принимают решения прекратить отношения просто так. Сконцентрируйтесь на том, что стало преградой успешному развитию событий и чему вас научил этот неудачный опыт — исправить ошибки прошлого можно только в будущем: сделайте выводы и двигайтесь дальше не оглядываясь.

Помните наизусть все важные даты

День рождения парня, годовщина свадьбы его родителей — вы не просто помните все «знаменательные» даты, связанные с бывшим партнером, а словно живете от одной до другой? Похоже, вы слишком зациклены на молодом (или не очень) человеке, которого уже не вернуть. Пора «обнулить» этот календарь, тем более если в то же время вы случайно игнорируете ваши собственные праздники и своих близких. Стереть память не выйдет, но когда знание дат потеряет для вас свою значимость, вы удивитесь, как просто все это забыть естественным путем.

Он вам снится

Даже если вам снится секс с бывшим партнером, это не значит, что вы хотите его вернуть, считают специалисты в области сновидений. Возможно, ваш мозг всего лишь переживает расставание таким пикантным способом. Другое дело, если прошло уже очень много времени, а вас то и дело будоражат подобные сновидения. Мозг во сне обрабатывает информацию, с которой работал во время бодрствования. Не слишком ли много времени вы посвящаете размышлениям о прошлом?

Вы плачете на «вашей» песне

Не стоит стесняться своей сентиментальности. Просто стоит признать — пустить слезу, наблюдая нечто трогательное, и с завидной регулярностью рыдать из-за ассоциации трека с прошлыми отношениями — это совершенно разные ситуации. Если вы не можете сдержать эмоций год и более спустя — возможно, пора обратиться за помощью в проживании горя к специалисту.

Вы ревнуете

Ревность в отношениях обычно говорит о недоверии, но вне отношений — как ни странно, о любви. Вы все еще считаете себя собственницей мужчины и не готовы делиться им с другой девушкой. А тут еще их свежие снимки сыплют соль на душевную рану: красивое свадебное платье, поцелуй на закате — на этом месте могли бы быть вы. Ловите себя на подобных мыслях? Вы все еще неровно дышите к своему бывшему. Но если даже «этот предатель» смог начать новую жизнь, то и у вас наверняка все получится!