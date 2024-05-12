Психологи объяснили, есть ли связь между женским умом и красотой

Не так давно американские учёные порадовали мир новым открытием. Оказывается, красивые женщины, вопреки расхожему мнению об их глупости, на самом деле, наоборот, умнее остальных, менее привлекательных, представительниц слабого пола. Однако со справедливостью этого утверждения, как выяснилось, согласны не все.

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Имейте в виду

На первом месте в списке мужских приоритетов, конечно же, стоит внешняя привлекательность женщины, её умение подать себя через внешность. На втором месте – ум.

Причём в понятие «умная женщина» входят не её интеллектуальный уровень и полученное образование. Барышень, стремящихся демонстрировать свой ум, сильный пол побаивается, потому что опасается, что это даст им основание верховодить.

Однако и к совершеннейшим дурочкам мужчины тоже относятся без восторга. Конечно, на какой-то период они могут закрутить с ними роман, чтобы отвлечься от существующих проблем. Но вот отважиться на серьёзный заплыв по житейским водам – это вряд ли…

Умная женщина – это та, которая умеет общаться с мужчиной, быть ему интересной. Она должна уметь показать ему, что он единственный и неповторимый, уникальный – другого такого нет. В этом случае для мужчины, по большому счёту, внешность женщины не будет играть особой роли.

Дурной вид

Многие представительницы прекрасного пола – от хорошо знакомых до просто пользовательниц Сети – решительно придерживаются мнения, что красивые женщины умом не блещут.

«Это закон природы, – считает одна из участниц интернет-форума. – Если в одном месте убудет – в другом прибудет. Тех, кого природа наделила красотой, она обделила мозгами».

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«Красивые – дуры, потому что зазнаются от обилия внимания. У них нет повода для развития», – считает одна моя 30-летняя знакомая.

С ней оказались согласны многие.

«Может, и вправду красивые чаще бывают дурами, чем некрасивые. Просто потому, что, получив этот дар, они по лености своей считают, что им и этого для счастья хватит, – делилась моя приятельница, учительница истории. – Впрочем, они не так далеки от истины. Вот посмотри по ТВ – жёны там всяких олигархов… Как ты думаешь, их по уму выбирали?»

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«Девушка, которой Бог дал отличные внешние данные, зачастую считает, что своей внешностью пробьёт дорогу в жизнь… На личном примере скажу, что в институте со мной учились такие «вазы»… Спросите, почему «вазы»? Да потому, что снаружи красивые, а внутри – пустые», – пишет в соцети Игнат.

Некоторые мужчины признались, что опасаются иметь дело с красивыми женщинами, так как считают, что они заранее уверены в своей исключительности и потому будут требовать к себе особого внимания.

Отчасти подобные предположения справедливы.

«Вот у меня на работе у девушек такие понятия, что будущие мужья им всё должны, а сами и готовить не умеют, и детей не любят, а только денег хотят и развлечений, – поделилась со мной соседка. – А когда спросишь, в честь чего к ним такое отношение должно быть, они уверенно отвечают: «Потому что я такая красивая ему достанусь!»

И это, по мнению многих, тоже является доказательством небольшого ума красивых барышень.

«Умная женщина всегда будет стараться своего мужчину чувствовать», – назидательно объявила мне женщина 40 лет.

Кстати, многие психологи эту мысль поддерживают.

Страшная сила

Но, тем не менее, мужчины всё равно упорно ведутся на красоту. По словам женщин, потому, что сильный пол думает не головой, а другой частью тела.

«Когда мужчина видит красивую женщину, он оценивает её не головой, а тем, что внизу. Можно хоть таблицу умножения рассказывать, но томным, многообещающим голосом. Никогда мужчина не увидит ум красивой женщины – ему, глядя на неё, уже нечем его видеть», – считает пользовательница соцсети Светлана.

Другая форумчанка возмущалась по поводу новой коллеги – смазливой девочки, которая несёт полнейшую чушь, но мужики при этом реагируют на неё, как кролики на удава.

«Этим идиотам кроме внешности ничего не надо», – сокрушалась она.

Участник этой дискуссии в интернете попытался её утешить.

«Некоторым мужикам нравятся глупые женщины: они себя большими мальчиками чувствуют на их фоне», – снисходительно объяснил он.

Впрочем, далеко не все разделяют мысль о несовместимости ума и красоты.

«Очередной стереотип. Если красивая – значит тупая, если умная – значит корявая… Что за чушь? Это то же самое, что все мусульмане – террористы, а все немцы – фашисты. Я встречал и умных красавиц, и не шибко грамотных дурнушек. Не надо бросаться в крайности!» – призывает один из пользователей интернета.

Не согласиться с ним сложно. Лично я сама знаю немало красивых женщин, которые при этом могут похвастаться не только наличием мозгов, но и умением ими пользоваться.

«На прежней работе была у нас сотрудница, окончила Санкт-Петербургский университет, английский – на высшем уровне, неимоверно работоспособная, ответственная и абсолютно неконфликтный человек. С интеллектом и чувством юмора – полный порядок. И при этом, как теперь говорят, классической модельной внешности: высокая, стройная, правильные черты лица», – делится одна из форумчанок.

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«А я думаю так: если ты умная, то обязательно будешь красивой! – уверена одна из моих коллег. – Но не наоборот! Только в юности красота – от природы, а если женщина к 30 годам не стала красавицей, то она дура».

А некоторые дамы признались, что порой прикидываются дурочками, чтобы привлечь мужчину.

«Симпатичной глупышке многое сходит с рук… А ума у неё от этого не убывает», – примерно так ответили многие из них.

Словом, большинство сошлось во мнении, что среди красивых барышень умных не намного меньше, чем среди остальных. Так откуда же взялось распространённое мнение о поголовной глупости симпатичных женщин?

Рождение мифа

Специалисты считают, что некоторые мужчины с помощью этого мифа пытаются справиться со своим страхом перед красотками, повысить свою самооценку.

Ведь многие представители сильного пола побаиваются умных женщин, опасаясь, что те начнут ими верховодить. А наличие стольких достоинств – и красота, и мозги – способен вынести только очень самодостаточный мужчина.

«Этот глупый стереотип удобно поддерживать мужчинам, которые сами не семи пядей во лбу и попросту трусят. С красивыми и недалёкими барышнями просто. Не нужно напрягаться, чтобы добиться их расположения, и легко чувствовать себя гигантом мысли. Для мужской самооценки это очень важно. С умными, но некрасивыми тоже нетрудно – они не избалованы мужским вниманием. А вот с умной да ещё и красавицей сложно: она знает себе цену, и мужчина должен соответствовать ей», – считает одна из интернет-пользовательниц.

Кроме того, миф о несовместимости красоты и ума упорно поддерживают многие женщины, обделённые ослепительными внешними данными.

«Завидуют! Ну серьёзно, даже с физиологической точки зрения: как внешность может влиять на ум и желание развиваться как личность? Я считаю, что миф о глупеньких красотках – это лишь отмазка для девушек, не блещущих красотой».

Большинство психологов уверены, что никакой явной связи между внешностью и умом женщины не существует.

«Скорее, всё дело в особенностях мужской психики, – считает московский психолог Татьяна Оренова. – Если мужчине нравится женщина – он хочет, чтобы она была чуть глупее его. Поэтому красивые женщины и воспринимаются априори как глупые. И потом, когда женщина стремится понравиться, она инстинктивно играет роль слабой и глупенькой».

И чем легче ей удаётся сыграть эту роль, тем, по мнению специалиста, она умнее и мудрее в жизни.

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