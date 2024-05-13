Сексолог подсказала женщинам неожиданный способ повысить либидо

Книги о самопознании помогают женщинам повысить либидо, считает психотерапевт по вопросам секса и отношений Алекс Тркулия. Неожиданный способ улучшить интимную жизнь она подсказала в беседе с изданием Body and Soul.

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Сексолог отметила, что в долгих отношениях проблему низкого либидо чаще испытывают женщины, чем мужчины. Она подчеркнула, что, как правило, это происходит на фоне эмоционального отчуждения, ссор и проблем в отношениях. В этом случае, уверена Тркулия, сексуальная жизнь наладится, как только партнеры решат свои проблемы и почувствуют эмоциональную близость.

Если же охлаждение в спальне происходит без видимых причин, специалистка посоветовала попробовать нестандартные способы вернуть страсть. Так, по ее словам, положительно на женское либидо действуют эротическая литература и книги о самопознании.

«Причина, по которой чтение эротики помогает вызвать либидо и желание, заключается в том, что это не похоже на визуальный контент для взрослых, оно пробуждает ваше воображение и фантазию», - Алекс Тркулия, психотерапевт по вопросам секса и отношений

Книги по самопознанию действуют иначе, чем эротика, продолжила психотерапевт. По ее мнению, они помогают лучше понять себя и партнера, учат осознавать свои желания и мотивы поступков. Постепенно эти новые навыки и знания позволяют ощутить свою сексуальность и почувствовать возбуждение, заключила Тркулия.

Ранее сексолог Алина Мурзагалиева призвала женщин реже имитировать оргазм. По ее мнению, подобные действия с целью не обидеть партнера в спальне на самом деле вредят сексуальной жизни пары.