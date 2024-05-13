Топ-5 ошибок, которые мешают отстроить личные границы

Психиатр Сатирик: вы не можете установить личные границы, потому что игнорируете собственные чувства. А выстроить их важно, чтобы жить в гармонии с собой и своим телом. Границы помогут не страдать от неуместных вопросов и не взваливать на себя лишнюю работу и дела, общаться с другими легко и с комфортом для себя. Но получается создать эти рамки не у всех. И вот почему.

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Как выстроить границы: топ-5 ошибок

Установить личные границы важно, чтобы не стать слишком перегруженным и рассеянным человеком, рассказал практикующий сертифицированный психиатр Димитриос Сатирик. Он назвал пять популярных ошибок, которые мешают людям выстроить эти самые рамки.

Игнорировать свои чувства

Наше тело реагирует на любые наши эмоции — человек может испытывать мышечное напряжение, раздражительность или ощущение комка в горле. Если вы испытываете такое, то самое время сказать собеседнику «нет»;

Вдаваться в подробности

Как правило, те, кто испытывает чувство вины, говоря «нет», могут преувеличивать причины, по которым они отказывают. В результате тот, кто пытается манипулировать вами, может воспользоваться избытком информации и всё-таки уговорить вас;

Медлить с ответом

Вместо того, чтобы сразу сказать нет, вы медлите с ответом и просите время на «подумать». В результате у вас только растёт чувство вины и вот вы уже думаете, что ничего такого в том, чтобы согласиться и нет;

Пытаться строить границы короткое время

Для того, чтобы не испытывать дискомфорт и звучать убедительно, нужно время. Но со временем станет легче, так что отказываться от этой идеи не стоит;

Строить границы только, когда вы заняты

То есть вы допускаете вариант отказа только тогда, когда у вас и правда нет времени. А когда дел поменьше, можно и согласиться. Эта тактика тоже неверна — нужно научиться наслаждаться тишиной и спокойствием.