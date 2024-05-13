Переговоры с будущим начальством помогают понять, насколько работодатель и соискатель подходят друг другу. Для многих собеседование — волнительный момент и хочется, чтобы всё прошло гладко и без неловких ситуаций. Поэтому стоит знать, какие темы лучше не затрагивать на этой встрече и чего не стоит говорить.

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Что нельзя говорить на собеседовании

При общении с потенциальным работодателем не стоит слишком часто употреблять формулировки с частицей «не» — не хочу, не умею или не знаю, рассказала в беседе с RuNews24.ru карьерный консультант Центра карьеры «Синергия» Алина Дзюба.

Также не стоит:

использовать слова-паразиты;

идти на встречу неподготовленным (лучше изучить компанию и вакансию);

говорить о конфликтах и проблемах на прошлой работе (если вас об этом не спрашивают);

говорить, что вся информация есть в резюме (если вам задают вопрос, ответ на который есть в резюме);

реагировать агрессивно и теряться из-за некорректного вопроса (если вам некомфортно отвечать на какой-то вопрос, спокойно дайте об этом знать и всё).

Как одеться на собеседование

Ранее Дзюба также рассказала, как одеться на собеседование. Она посоветовала выбирать не слишком экстравагантную одежду по сезону.

Внешний вид должен быть опрятным, а вещи — выглаженными. Волосы нужно вымыть и аккуратно уложить. Громоздкие причёски и яркий макияж будут лишними, отметила она.