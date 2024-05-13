Как распознать и развить свои сверхспособности и отличить их от самообмана

Наличие сверхспособностей у людей вызывало вопросы и в древние века, и сейчас. Возможно, вы знакомы с такими явлениями как проявление интуиции, вещие сны, чтение мыслей, прогнозирование и создание собственного будущего.

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Для начала необходимо определиться, что такое сверхспособности. Конечно, это не умение владеть волшебной палочкой, как мы видим в фильмах или читаем в книгах. Таких магов вы в реальности не встретите. Однако мы часто слышим о людях, способных лечить, предсказывать. Многие задумываются над тем, есть ли у них хоть какие-то сверхспособности. И даже если вам кажется, что нет, на самом деле каждый из нас способен творить чудеса. Разобраться в этом вопросе нам поможет нейрофизиолог, эксперт по развитию мозга Александр Россинский.

Мы способны видеть даже на большие расстояния. За примером идти далеко не надо: мать, находясь за тысячи километров, чувствует, что с ее ребенком что-то случилось. Мы нервничаем, предчувствия негативные события, еще не осознавая, а что же такое должно произойти. А люди, внезапно отказавшиеся от поездки и не попавшие в катастрофу?

Мы способны управлять собственной энергией и энергией других людей, излечивая, изменяя события будущего.

Человек способен взаимодействовать с энергетической системой Земли и Космоса, он может обращаться к помощи Рода. В итоге не остается ничего практически невозможного. Это сложно представить, особенно если ранее не пользовался своими сверхспособностями или относился к их наличию с недоверием.

Маленькие дети более восприимчивы. Их природное любопытство позволяет познавать мир, пользоваться возможностями своего мозга. Взрослые настроены более критично. Они теряют навыки за ненадобностью или приобретают убеждения, что чудес на свете нет. На самом деле, даже взрослый способен пробудить в себе уникальные способности.

Почему одни имеют сверхспособности, а другие нет?

Наличие сверхспособностей зависит от множества факторов. Есть чистые Души, призванные в наш мир нести добро, помогать. С каждым новым воплощением душа накапливает определенный опыт. И тогда в мир приходят успешные прорицатели, целители. Если предположить, что количество Душ одинаково, то они не находятся все на Земле одномоментно. Кто-то пришел раньше, кто-то не так давно. Более старые Души обладают опытом, накопленными знаниями и способны ими пользоваться, даже не всегда осознавая это. Души молодые еще неопытны, но они обладают любопытством, стремлением к развитию и познанию. Они хотят стать лучше. Возможно, этим объясняется более усиленный в последние десятилетия интерес к эзотерике и всему мистическому.

Что такое сверхспособности? Это не только возможность, умение что-то менять. Это способность увидеть перспективы, понять направление движения, рассмотреть проблему с разных сторон и найти способ решения. Это и творчество, позволяющее видеть мир с необычного ракурса. Это умение чувствовать и управлять энергией, своей и идущей от Космоса.

Возможно, вам встречались люди, которые с легкостью достигают желаемого. Которые умеют контактировать с другими, управлять ими. Обладающие внутренней силой, а их взгляд буквально притягивает, завораживает, успокаивает и вдохновляет. Внутренний огонь, который нельзя погасить.

Для развития сверхспособностей важна среда и условия, в которых находится индивид. Необходимо не только желание, но и практика, обучение умению чувствовать, распознавать сигналы. Это непростая работа и тот, кто хочет развить свои сверхспособности должен понимать, что его отношение к миру, себе, людям изменится.

Когда мы начинаем видеть то, что скрыто, у нас могут появиться страхи, сомнения. Открывается то, что не видят другие. И здесь есть опасность — а готов ли человек справиться с той информацией, которая ему откроется, с той силой, которой он будет обладать, потому что не получится повернуть обратно.

Сверхлюди считывают информацию с информационного поля Земли, они видят людей буквально насквозь, и не только положительное, но и негативное. Есть ли готовность, силы узнать все, что скрыто? Этот вопрос должен задать себе тот, кто хочет раскрыть, усилить свои способности.

Если в прошлых воплощениях Душа совершила нечто ужасное, то ее способности могут быть заблокированы. Сначала она должна пройти испытания, искупить грех, и только после этого может вернуть себе сверхспособности.

Чистые Души способны нести в мир добро. Это значит, что данные им свыше сверхспособности нужны для того, чтобы помогать другим. И в этом случае их можно, и даже нужно развивать. Но опять же, человек должен быть готов к появлению этой Силы.

Как узнать, есть ли сверхспособности или вы просто думаете, что они у вас есть?

Возможно, вы часто или изредка видите яркие сны, предвещающие наступление каких-то событий. Это нельзя отнести к сверхспособностям. Сны — работа нашего подсознания. То, что скрыто от нас днем, психика обрабатывает ночью, потому что ей ничего не мешает. Иногда люди занимаются гаданиями, например, по рунам, Таро, кофейной гуще. Дают интерпретацию увиденного. Это тоже не сверхспособности, а умение мозга анализировать, считывать сигналы. Осознанные сновидения, вылет из астрального тела могут быть лишь иллюзий, фантазией, галлюцинацией. Особенно опасны такие упражнения для людей с неустойчивой психикой, психическими заболеваниями, ведь легко начать путать реальность с воображением.

Интуиция, поиск решения — это обычные, нормальные способности, которыми обладает большинство людей.

Сверхспособности обычно начинают проявляться в раннем детстве. Личность чувствует, что отличается от других, видит то, что не видят другие. Взрослые люди со сверхспособностям стремятся к саморазвитию, накоплению опыта. У них есть желание помогать другим, а не только себе.

Возможно, случилось так, что человек не встал на правильный путь развития. Например, родители в детстве запрещали ему думать о мистическом, наказывали, а может, и к психиатру водили. Такой человек внутренне понимает, что он особенный, но он не нашел своего смысла. В этом случае вполне реально вернуть утраченные таланты, развить свои сверхспособности.

Каждый человек способен изменить свою жизнь к лучшему, раскрыть свой потенциал, внести в жизнь больше позитива. Люди могут быть совершенно разные, иметь разные профессии, обладать самыми простыми способностями или уже быть успешными в какой-то области.

Важно преодолеть границы своих страхов, услышать себя, найти свой собственный путь и избавиться от преград.