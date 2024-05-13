Психолог назвала красиво ухаживающих мужчин непригодными для семейной жизни

Щедрые подарки женщинам, в частности, делают блогеры для поднятия охватов в соцсетях.

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Брак с мужчиной, неспособным на подобные жесты, зачастую более крепкий. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразила Елизавета Баева.

«Я очень не люблю, когда в соцсетях мы видим показушную историю, которая к реальности не имеет сильного отношения, потому что мужчины, которые очень сильно красиво ухаживают, они меньше всего предназначены для семейной жизни. Мужчина, который дарит 101 розу, вытаскивает их из огромной крутой машины и на вертолёте пишет «Я тебя люблю», скорее всего, он или блогер и поднимает охваты, или уже наработал большой опыт общения с женщинами, и для семейной жизни, скорее всего, он не будет пригоден. Мужчина, который не умеет ухаживать, к нему надо присмотреться. Возможно, он вырос в семье советской, когда папа маме на 8 Марта дарил только флакон духов и ничего больше, зато они прожили долго, абьюза не было и было взаимное уважение. Поэтому совет девушкам — если он очень красиво ухаживает, задумайтесь».

Ранее психолог рекомендовала «отпускать с миром» жадных мужчин. Чтобы скрыть свою скупость, они часто обвиняют в меркантильности женщин. Такой недостаток формируется в раннем детстве и «очень плохо лечится», отметила Анетта Орлова.