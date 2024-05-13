Четыре способа сохранить счастливый брак

Чтобы сохранить счастливый брак, не забывая о работе, важно соблюдать 4 правила, которые помогут сохранить баланс. Об этом рассказала психолог, писатель Ирина Гифт.

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«Ежедневный отдых с семьей без использования гаджетов поможет поддержать эмоциальную связь в семье. Домочадцам следует вместе погулять, поужинать или поиграть в настольные игры. Это очевидно, однако это используют это лишь 2 % населения», – передает слова Гифт РИАМО.

Второе правило касается тех домочадцев, кто работает удаленно. Зачастую среди дня человека отвлекают домашними проблемами или семейными просьбами. В таком случае психолог рекомендует составить график свободных минут, которые можно выделить для общения с домочадцами, в остальное время – пускай не отвлекают.

Третье правило связано с тем, чтобы не переносить эмоции с работы в семью. Прежде чем начинать разговаривать с близкими, следует успокоиться и, если необходимо, побыть в тишине какое-то время. С такой просьбой можно обратиться к своей второй половинке.

Зачастую споры о том, кто больше работает и зарабатывает, возникают на фоне усталости. Такие разговоры часто перерастают в конфликт. Вместо скандалов Гифт призвала не обесценивать чужой труд, а найти возможность похвалить друг друга. Тогда партнеры из соперников превращаются в союзников, которые справляются с общими трудностями.

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