Психолог поделилась главными правилами баланса между семьей и работой

Психолог и писатель Ирина Гифт в интервью РИАМО предлагает четыре правила баланса, которые помогут сохранить гармонию между семьей и карьерой в условиях удаленной работы.

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Первое правило — регулярный семейный отдых. По словам Гифт, важно проводить время с семьей ежедневно, отказавшись от гаджетов и уделяя внимание близким. Это способствует поддержанию эмоциональной связи и укреплению отношений.

Второе правило — четкое разграничение рабочего времени и времени семейного отдыха. Сотрудники, работающие из дома, должны установить ясные границы между работой и личной жизнью, чтобы избежать перегрузки и сохранить баланс.

Третье правило — спокойное общение и уважение к чувствам друг друга. В случае стресса на работе необходимо общаться с членами семьи спокойно и конструктивно, выражая свои эмоции без обвинений и раздражения.

И, наконец, четвертое правило — признание важности и вклада каждого члена семьи. Гифт призывает не обесценивать труд партнера, а наоборот, поддерживать и признавать его усилия в семейном бюджете и в общем благополучии.

Соблюдение этих правил поможет семьям сохранить гармонию и поддерживать друг друга в трудные времена, считает психолог.

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