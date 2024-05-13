Нежелание принимать душ может быть симптомом серьезного психического расстройства

По словам психиатра Линдси Стандивен, сложности с уходом за собой и гигиеной нередко возникают при депрессии. Однако пациенты часто бояться обсуждать проблему с врачом, чтобы не показаться ленивыми и нечистоплотными. Тем временем, сообщила эксперт в беседе с Yahoo Life, это чувство вины и стыда за нежелание принимать душ или ванну может еще больше усугубить симптомы распространенного расстройства.

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Но поскольку в общественном сознании нечистоплотность может быть связана с ленью и даже безнравственностью, люди, страдающие депрессией, могут бояться обсуждать свои симптомы со своим врачом. И этот стыд в сочетании с низкой самооценкой из-за пропуска гигиенических процедур может еще больше усугубить симптомы депрессии, говорит доктор Стандивен.

Психиатр объяснила, что хотя здоровый человек не замечает сложностей ухода за собой, для человека в депрессии очевидно, что даже простое мытье рук требует энергии, не говоря уже о душе. Специалист предлагает обратиться за помощью — если не к врачу, то хотя бы к близким, и начинать с малого: лучше сосредоточиться на отдельных шагах, а не на масштабной задаче.