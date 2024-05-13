Россияне рассказали, на каком по счету свидании можно звать партнера домой

Специалисты сервиса знакомств «Мамба» провели опрос среди россиян, чтобы выяснить их мнение о том, когда приглашение домой от нового партнера уместно и является ли это свидетельством серьезных отношений. Результат исследования оказался в распоряжении редакции «Газета.Ru».

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По результатам опроса, 89% женщин и 54% мужчин согласились, что приглашение домой является намеком на близость. Однако 18% участников опроса расценили такое развитие событий, как желание девушки похвастаться своими кулинарными способностями.

Мужчины в большей степени романтизируют подобные встречи, и каждый десятый надеется на дальнейшее совместное проживание. Также они чаще, чем женщины, ожидают знакомства с родителями второй половинки после домашнего свидания (6% против 1%).

В отношении количества необходимых свиданий перед домашним свиданием мнения также разделились. Более половины опрошенных девушек (54%) признались, что им может потребоваться 9-10 свиданий, чтобы оценить перспективы отношений. В то время как 66% мужчин считают, что взвесить все «за» и «против» можно уже на первой встрече.

Несмотря на это, 53% мужчин высоко оценивают готовность женщины встретиться дома, считая это свидетельством серьезных намерений. При этом 59% мужчин и 55% женщин заявили, что бурных эмоций приглашение к партнеру домой у них не вызовет.

Однако женщины не готовы к встрече с родителями на ранних этапах отношений, и 69% из них не согласятся на свидание дома у партнера, если он живет с родителями. Мужчины проще воспринимают этот факт, и более 37% респондентов считают домашнюю встречу хорошим поводом для начала общения с родителями своей второй половинки.

Также мужчины легче относятся к наличию вещей экс-партнера в квартире/доме девушки. 52% мужчин выразили мнение, что каждый может расставаться со своим прошлым, как захочет. Только 35% женщин разделяют этот взгляд.

В вопросе же порядка в доме удалось достичь определенного согласия. Большая часть мужчин (41%) и женщин (58%) не относят себя к ревностным чистюлям, но уверенно заявляют, что приглашающая сторона должна хотя бы минимально навести порядок, если планирует домашнее свидание.