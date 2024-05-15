Опрос: Россияне за 30 лет утратили веру в массовую психотерапию

Абсолютное большинство опрошенных россиян не верит в массовые психотерапевтические сеансы. Об этом говорится в материалах ВЦИОМ, опубликованных на сайте организации.

Если в 1994 году каждый пятый респондент доверял занимающимся массовой психотерапией, то 30 лет спустя только 3% опрошенных доверяют тем, кто обещает массово избавлять людей от болезней или вредных привычек.

«Подавляющее большинство (94%) не верят в возможности массовой психотерапии», – говорится в сообщении.

При этом 14% респондентов указали, что доверяют массовым настройкам на позитив, а 79% заявили о противоположном мнении.

Кроме того, выяснилось, что 15% опрошенных доверяют предсказаниям астрологов, еще 76% не доверяют. В 1994 году в такие предсказания верили 33% респондентов.

«Два соседних поколения – дети девяностых и дети «нулевых» – резко отличаются по степени веры в сверхъестественное. Если первые имеют наиболее высокий иммунитет к антинаучным действам, то вторые демонстрируют довольно высокий показатель тяги к иррациональному», – прокомментировал результаты опроса гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 3 мая 2024 года. В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее 40% опрошенных россиян назвали телевидение главным источником новостей. Вторым по значимости источником новостей стал интернет.