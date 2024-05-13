Курортный роман: почему в него так легко попасть и почему лучше оставить его воспоминанием

Вы потягиваете пина-коладу, греетесь в золотистом сиянии заката на пляже, и вдруг это происходит: вы встречаетесь взглядом с кем-то через барную стойку. Это тот самый момент, который знаменует начало отпускного романа, столь же распространенного, как и солнечные ожоги на пляже. И столь же горячо обсуждаемого (и порой осуждаемого). Почему именно на отдыхе мы теряем голову?

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Эффект новизны

Это психологический феномен, когда новые впечатления вызывают прилив дофамина в вашем мозгу.

«Этот гормон „хорошего настроения“ не только делает вас счастливее, но и открывает сердце для новых впечатлений — в том числе и для романтики. Представьте себе, закаты выглядят ярче, воздух пахнет слаще, а люди кажутся симпатичнее», — объясняет психолог Радмила Бакирова.

Снижение силы запретов

Давайте поговорим об отпуске как о взрослой версии перемены. Вы находитесь вдали от работы, от повседневной рутины, и внезапно груда грязной посуды дома (или пачка отчетов на рабочем столе) кажется далекой, как соседняя галактика.

«Психологически такое уменьшение ежедневных стрессов и обязанностей часто приводит к снижению запретов. Вы с большей вероятностью попробуете парасейлинг, экзотические блюда или, возможно, даже поболтаете с незнакомцем. Или не только поболтаете», — продолжает Радмила.

И вот тут начинается любопытное, о чем хорошо бы знать еще до того, как ваш взор затуманится, а сердце начнет стучать, как сумасшедшее, где-то в области пяток. От радости, восторга и мыслей «теперь и навсегда». Как раз про «навсегда» лучше думать не нужно. И вот почему.

Лимеренция

Это термин, придуманный психологом Дороти Теннов.

"Считайте это увлечением на стероидах. Вы не просто влюблены в человека, вы полностью поглощены им. Но вот в чем загвоздка: такие сильные эмоции часто можно принять за любовь", — предостерегает Радмила.

Он — само совершенство

Следующий пункт в меню — «идеализация».

«Когда время ограничено — например, во время недельного отпуска на пляже, — вы, скорее всего, будете идеализировать свой отпускной роман. Ограниченное количество времени в сочетании с романтической обстановкой часто увеличивает лучшие качества человека, а недостатки стирает», — рассказывает Радмила.

Так что да, легко подумать, что вы нашли «того самого», когда ужинаете при свечах в уединенной беседке, но, возможно, это просто ваш разум воспроизводит коротенький спойлер, а не полнометражный художественный фильм.

Сладкие воспоминания

Наконец, давайте поговорим о «предвзятом отношении к угасанию аффекта» — модном термине, который означает, что наш мозг настроен на запоминание хороших моментов, а не плохих.

«Допустим, ваш отпуск закончился, и вы вернулись к повседневным делам. Ваша память, скорее всего, отдаст предпочтение страстным поцелуям на пляже, а не неловкому молчанию или разногласиям», — говорит Радмила.

Благодаря этой когнитивной причуде курортный роман кажется еще более волшебным в ретроспективе, усиливая любовь, которую, как вам казалось, вы чувствовали. И все, свет теперь не мил, программист Валера из соседнего отдела вам перестал казаться симпатичным, жизнь боль, вы страдаете в ожидании письма издалека. Или делаете расклад на «Чем сердце успокоится». Чем-чем. Ничем хорошим при таком раскладе.

Неужели это значит, что любой курортный роман обречен заранее?

Конечно, нет. Существуют прекрасные истории чудесных встреч под палящим солнцем, когда два одиночества встретились, чтобы больше никогда не разлучаться. Но они случаются примерно с той же частотой, как рождение детенышей у милых неповоротливых панд (кто не в курсе, это происходит крайне редко). Поэтому лучше всего к курортному роману относиться просто как к короткому развлечению — милому и ни к чему не обязывающему.