Психологи дали советы, которые точно поднимут вам настроение

Специалисты в области ментального здоровья поделились методиками психологической самопомощи в беседе с Yahoo Life. В сложных случаях все же лучше обратиться к психологу, но если придерживаться советов от экспертов, есть шанс почувствовать себя лучше. Первый принцип — не ругайте себя! Пускай внутренние диалоги будут доброжелательными, словно вы беседуете с лучшей подругой.

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«Позвольте тому, что вы чувствуете, быть частью вас, не критикуя себя за это. Когда возникает тревога, гнев или неуверенность, обратите на них внимание. Но помните, что это не повод для ненависти к себе», — объяснила психиатр Марисса Стридайрон.

Второй принцип — уважать свои изменчивые потребности. Не ругайте себя за осознание того, что прежние планы не актуальны в вашем текущем состоянии.

«Я часто оцениваю, нужен ли мне отдых или игра, время в одиночестве или общение с другими людьми, еда или движение», — поделилась с порталом психотерапевт и ведущая подкаста Эрин Спар.

И, наконец, последний совет от экспертов — найдите время для разговора с людьми, которых вы любите и которым доверяете, особенно когда вы слишком уязвимы для светских бесед с незнакомцами.

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