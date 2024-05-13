Психолог назвал признаки неправильного выбора профессии

Если для того, чтобы пойти на работу, нужно себя постоянно заставлять, это может означать неправильный выбор профессии, рассказал «Радио 1» психолог-психотерапевт Тамерлан Заников. По его словам, если появляется раздражительность и ворчливость на работе, нужно с нее уходить.

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Если есть какая-то системная штука в отношении того, что заставляешь себя постоянно идти на работу, на работе вечно недовольный, появляются раздражительность и ворчливость, кажется, что коллеги не такие, а начальник дурак, значит, надо с работы уходить. Самый главный признак — долгая раздражительность, — объяснил эксперт.

Психолог отметил, что нужна сила для принятия волевых решений, касающихся работы. Кроме того, если человек действительно на своем месте, он делает свою работу очень хорошо, добавил Заников.

Ранее психолог и семейный терапевт Эльнара Мустафина рассказала, что нужно организовать нормальный режим дня и полноценный сон, чтобы минимизировать неприятные ощущения на работе и спокойно к ней вернуться после майских праздников. По ее словам, также необходимо восстановить физическую активность. Эксперт отметила, что можно перед работой прогуляться пешком, чтобы справиться со стрессом после праздников.