Надо жить дальше: как пережить потерю близкого человека

Хотя смерть присутствует в жизни каждого из нас, о ней не принято говорить, поскольку в современном обществе человек стремится делать акцент на то, что доставляет ему удовольствие, и отойти от того, что причиняет боль. Возможно, это разумная стратегия, но это не касается моментов, когда мы говорим о преодолении горя.

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Горе - это естественная интенсивная реакция на значительную потерю, эмоциональное состояние на потерю кого-то или чего-то, с кем (или с чем) у вас была глубокая эмоциональная связь. Близкий человек, домашний питомец, это может быть даже потеря работы или несбывшиеся надежды и мечты.

Существуют шкалы, которые пытаются определить влияние потерь на нас, в зависимости от того, какого они рода. К примеру, потеря родителя, который прожил полноценную жизнь и достиг преклонного возраста, по сравнению со смертью ребенка.

Говорят, что ни одно горе не равно другому, потому что нет человека, равного другому. Это процесс, который варьируется в зависимости от наших характеристик, которые и будут определять его продолжительность и развитие, и может длиться месяцы или даже годы. Однако простое течение времени само по себе не способствует осознанию потери, скорее, скорбящий играет активную роль в этом процессе, выполняя ряд действий и принимая определенные решения.

Рассмотрим четыре ключевые задачи, которые человек в этой ситуации может выполнять для того, чтобы приспособиться к новой ситуации и вернуться к полноценной жизни, в которой умершего человека больше нет.

Смириться с потерей

Этот первый шаг может оказаться самым трудным, поскольку мы должны смириться с потерей близкого. Во многих случаях нашей первой реакцией на какое-то время является отрицание ситуации, даже если мы осознаем, что этого человека больше нет.

Разговор о потере, рассказ о том, что произошло, посещение места захоронения - всё это может постепенно помочь вам смириться с фактом смерти.

Проработайте эмоции

В процессе скорби необходимо чувствовать и испытывать эмоции, которые вызывает потеря: грусть, меланхолию, апатию, гнев. Попытки не думать об этом и избежать этих ощущений могут затруднить разрешение горя, вызывая его блокировку.

И в этом случае общение и выражение своих эмоций с другими людьми поможет нам пережить их и преодолеть. Если вам неудобно рассказывать другим о своих чувствах, также может быть очень полезно записать свои эмоции.

Учимся жить без умершего

В процессе скорби мы сталкиваемся не только с эмоциями, которые она вызывает, но и с нашей повседневной рутиной и многими повседневными делами, которые мы должны продолжать выполнять. Умерший человек потерял роль, которую он играл и которую иногда мы должны брать на себя сами.

Таким образом, горе означает научиться жить без этого человека, принимать новые решения, ставить перед собой новые задачи.

Продолжать жить

Проработка горя включает в себя предоставление нового эмоционального “места” умершему человеку. Это означает не забвение, а сохранение его в нашей памяти так, как мы того желаем, создавая новые жизненные проекты и новые виды деятельности. Речь идет о жизни, а не о выживании после потери.

Эти задачи предполагают активную роль скорбящего. Однако у них нет логического порядка или установленных временных рамок. Разрешение всех из них будет способствовать адаптации к новой ситуации и положительному преодолению утраты.

Устойчивость во многом связана с успешным преодолением тяжелой утраты. Это слово происходит из физики и относится к способности материала восстанавливать свою первоначальную форму после воздействия высоких давлений (например, пружины). Этот термин был применен к психологии, имея в виду способность людей восстанавливаться после неблагоприятных ситуаций.

Те, кто придерживается стойкой позиции, учатся на болезненном опыте и эмоционально растут на нем. Они черпают из одного и того же положительный опыт и уроки.