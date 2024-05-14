Психолог объяснил, как квадрат Декарта поможет при подготовке к ЕГЭ

Психолог Довгалюк: при подготовке к ЕГЭ можно использовать квадрат Декарта. Это метод анализа и принятия решений, разработанный французским учёным и философом Рене Декартом. Благодаря ему можно рассмотреть проблему или ситуацию с четырёх разных сторон. Техника поможет правильно распределить время тем, кто учит и повторяет перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ).

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Польза квадрата Декарта при подготовке к ЕГЭ

Как работать с квадратом Декарта, РИАМО рассказал психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Дмитрий Довгалюк.

Нужно разделить лист на 4 сектора:

Важное обязательное;

Важное необязательное;

Неважное обязательное;

Неважное и необязательное.

Сначала разделите процесс подготовки на конкретные задачи. Например, изучите тему по математике, решите по ней 15 задач, повторите пройденный материал по русскому языку.

Затем распределите задачи по секторам. Это позволит понять, с чего начинать и в каком порядке расставить задачи.

Важно добавить в список и варианты отдыха: например, сон после школы, обеденный перерыв, прогулку с друзьями или просмотр сериала.

«После заполнения квадрата становится очевидно, сколько задач запланировано в каждом секторе. Это помогает правильно организовать время, сделать процесс подготовки более структурированным», — отметил психолог.

ЕГЭ в 2024 году

Первым начался досрочный период сдачи — он идёт с 22 марта. Основной пройдёт с 23 мая до 11 июня. Резервные дни — в июне, а пересдачи — в июле.

Что ещё поможет будущим выпускникам качественно подготовиться к ЕГЭ и не расшатать нервную систему, ранее рассказала психолог Городского психолого-педагогического центра Москвы Ирина Минченко.