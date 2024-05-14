Психолог назвал четыре правила, чтобы не позволить работе разрушать отношения

Психолог Гифт: нужно отдыхать вместе с семьёй, несмотря на загруженность. Достичь гармонии между работой и семьёй всегда было трудно, особенно трудоголикам, а с тех пор как работа у многих перешла в удалённый формат, всё стало ещё сложнее. Чтобы не растерять добрые отношения с близкими, нужно скорректировать своё поведение, и психолог рассказала, что именно нужно сделать.

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Баланс между работой и личной жизнью

Психолог Ирина Гифт рассказала, как можно наладить отношения в семье, которую уже начали разваливать трудоголизм и раздражение из-за работы. Эти советы отлично подойдут и для тех, кто не желает допустить такого и предпочитает действовать на опережение, сообщило РИАМО.

Совместный отдых. Речь идёт не только об отпуске раз в год, но и о ежедневном досуге, например ужине или посиделках у телевизора. Главное — общаться, а не торчать в телефоне. Чёткое разделение внимания. Нужно выделить под работу определённые часы, а под семью — другие. Так в рабочее время домашние не будут отвлекать своими вопросами, а в личное время придётся не лазить по рабочим чатам. Разделение эмоций. Нужно помнить, что раздражение на коллег и стресс от работы никак не связаны с семьёй, поэтому выливать недовольство на близких нельзя. Если хочется сорваться и сил нет никаких, то стоит спокойно попросить всех оставить вас в покое. Признание чужого труда. Зачастую работа второй половины воспринимается как нечто менее важное, чем семейные отношения или ваша работа, но это не так. Не нужно спорить, кто больше трудится и зарабатывает, — главное, что оба партнёра вкладываются и финансово, и эмоционально в семью.

Если партнёр не подходит

Бывают случаи, когда отношения начинают трещать по швам, но дело как будто бы даже не в работе. В таком случае стоит проанализировать, подходит ли вам в целом партнёр. Вот тут можно проверить себя по чек-листу из 12 пунктов.