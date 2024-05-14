Как научиться управлять своими эмоциями

Эмоции - это, по сути, побуждения к действию, и каждое из них склоняет человека к определенному типу поведения. У каждой эмоции есть функция, которая дает нам информацию, связанную с нашим психологическим состоянием. Они сообщают вам, удовлетворяете ли вы свои потребности, желания или цели или препятствуете им.

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Все присутствующие эмоции имеют влияние прошлого. Часто эмоции порождаются воспоминаниями. Переживания, пережитые с детства до взрослой жизни, хранятся в эмоциональной памяти. Воображение будущих событий также вызывает у нас эмоции. Они могут мотивировать нас к планированию или действиям, направленным на предотвращение проблем.

Эмоции сами по себе представляют собой комбинацию химических, электрических и физиологических реакций, которые посылают информацию в мозг и подготавливают его к действию, а тот, в свою очередь, реагирует. Эта связь, мозг - тело - мозг, является круговой и очень быстрой. В любой момент, когда вы испытываете эмоцию, вы замечаете ощущение, и оно сопровождается соответствующими мыслями.

Для чего нужны эмоции?

Как мы уже отметили, эмоции - это реакции с сильной интенсивностью, которые сигнализируют нам, что “что-то не так”. Это похоже на тот сигнал, который говорит вам, что вы должны обратить внимание на что-то или на кого-то.

Если мы пропустим этот сигнал или не услышим его (не обратим на него внимания), он может превратиться в тревожный сигнал, при котором интенсивность собственных эмоций будет выше. Таким же образом мы можем принять решение подавить его, что приведет к его невыражению, и, следовательно, эмоции станут более плотными и смогут блокировать нас.

Люди - социальные существа. Мы общаемся с другими людьми, и это наша основная потребность. Эмоции адаптивны, поскольку помогают нам приспособиться к окружающей среде. То, что мы воспринимаем априори в любых отношениях, заставит нас двигаться навстречу или отступать от них.

В этом смысле мы уже знаем, что эмоции могут быть разной интенсивности. Когда мы находимся в эйфории от какого-либо события, мы можем испытывать чрезмерные эмоции или, наоборот, отсутствие реакции на раздражители, которые обычно заставляют нас реагировать, было бы недостатком эмоций.

Как научиться контролировать эмоции?

Хотя бы раз в жизни любой из нас испытал чувство подавленности в день максимального стресса и потерю контроля. Возможно, вы не раз позволяли себе увлечься этой реакцией ярости или гнева на ситуацию, которая выходит за рамки.

В таких ситуациях мы можем предотвратить переполнение или подавление наших эмоций с помощью различных методов эмоционального контроля. Эмоции заставляют нас проявлять лучшее в себе, но нужно быть осторожными, поскольку они также могут выявить худшее в каждом из нас.

Эмоционального самоконтроля можно достичь, если в качестве первого шага определить те моменты, в которых мы терпим эмоциональные неудачи и впадаем в отчаяние. Здесь лучше говорить не о негативных эмоциях, а об ограничивающих эмоциях, которые переполняют нас и выводят из-под контроля в пограничных ситуациях.

В большинстве случаев, когда мы теряем эмоциональный контроль, это происходит из-за преувеличения произошедших событий, придавая им большее значение, чем они есть на самом деле, или из-за того, что разговариваем с самим собой негативно, пока не теряем контроль.

Первое, что нужно сделать, чтобы контролировать эмоции, которые ограничивают нас, - это дышать, хотя этого бывает недостаточно, поскольку негативные мысли наводняют эту эмоцию и заставляют нас терять контроль. Итак, давайте посмотрим на некоторые методы, которые могут помочь нам легко управлять своими эмоциями.

1. Техника глубокого дыхания

Есть много способов выполнить данную технику, но, пожалуй, самый простой - это дышать во время счета. Эта техника полезна для контроля физиологических реакций до, во время и после столкновения с эмоционально напряженными ситуациями. Данный метод также рекомендуется применять в случаях стресса или беспокойства.

Сделайте глубокий вдох, мысленно считая до 4. Задержите дыхание, мысленно считая до 4. Выпустите воздух, мысленно считая до 8. Повторите описанный выше процесс.

2. Остановка мысли

В тот момент, когда мы чувствуем себя подавленными, мы в первую очередь должны остановиться, чтобы перевести дух или применить какое-нибудь упражнение на расслабление. Сознательно важно "приказать" нашим негативным мыслям остановиться.

Вы можете сделать это, сказав себе: Остановись! Стоп! Остановись! Это позволит вам сразу после этого логически определить, что происходит в данный момент. Вы можете выполнить следующие действия:

Обратите внимание на тип мыслей, которые у вас возникают, и спросите себя: что я чувствую в данный момент?

Определите эти негативные коннотации (вы чувствуете себя неудачником, испытываете ненависть к другим людям, виноваты в том, что проявили гнев и т.д.).

3. Позитивное мышление

Один из простых и очень эффективных методов - это метод позитивного воображения. То есть каждый раз, когда у нас возникает негативная мысль, заменять ее позитивной и воображать себя здоровым и успешным человеком. Вот почему важно наблюдать за собой, потому что в противном случае было бы невозможно изменить этот тип мыслей.

Например, если мы плохо себя чувствуем в какой-то момент во время работы, если мы не осознаем момент, когда нам плохо, у нас начнутся негативные мысли по отношению к себе и другим. и снова и снова наказываем себя такими фразами, как “какой неудачный день”, “Я чувствую себя ужасно" и "Сегодня все идет не так” и т.д.

Стараемся заменять негативные мысли на позитивные: “Я не могу этого вынести” - “Если я приложу усилия, у меня все получится”; “Я чувствую себя подавленным” - “Я перестаю беспокоиться и делаю все проще”; “Все пойдет не так” - “Я смогу с этим справиться”; “Я не могу контролировать эту ситуацию” - “Я уверен, что справлюсь”.

4. Аффирмации

Основываясь на описанной выше технике, важно подкрепить позитивные мысли утверждениями, которые помогут нам представить себя тем человеком, которым мы хотим быть. Просыпаясь по утрам, мы можем сказать себе: “Сегодня будет отличный день” или “В этот день я буду счастлив собой и другими”.

Создайте собственное позитивное утверждение и повторяйте его несколько раз в день, напоминая о нем всякий раз, когда чувствуете желание поступить иначе.

Старайтесь не ставить “нет” в фразе, в которую вы верите, поскольку наш мозг плохо обрабатывает это слово. Как вы думаете, что произойдет, если вы скажете ребенку: “Не трогай эту вилку”?. Создавайте свои собственные аффирмации и повторяйте их, как если бы это была мантра.

5. Техники визуализации

Визуализации помогают нам использовать свое воображение в позитивном ключе и контролировать его для достижения наших собственных целей и достижений. Все мы в какой-то момент используем технику визуализации, только большинство из нас не осознают, что делают это.

Плохо то, что иногда мы используем эту технику в негативном ключе, чтобы усилить сообщения, которые пришли к нам, к примеру, в детстве, и которые причиняют нам боль или приводят к неудачам.

Например, если в определенный момент мать сказала вам, что вы некрасивы или толсты, это сообщение останется в подсознании, и впоследствии будет подкреплено негативными мыслями о нас, заставляя снова и снова чувствовать себя именно таким без видимой причины и даже из-за того, что мы выглядим совсем не привлекательно, когда становимся старше.

С закрытыми глазами попытайтесь представить себя таким, каким вы хотели бы видеть себя. Вспомните все возможные детали, которые заставят вас визуализировать себя таким, каким вы хотели бы быть, и вам это действительно понравится.

6. Мысленное эссе

Эту технику нужно применять до того, как мы столкнемся с ситуациями, в которых чувствуем себя неуверенно. Она состоит просто в том, чтобы представить, что вы находитесь в такой ситуации.

Например, если вы боитесь публичных выступлений, представьте себе, что вы выступаете перед публикой именно в этот момент и у вас все хорошо. При этом делайте глубокие вдохи, постарайтесь полностью расслабиться.

Вы должны мысленно практиковать то, что собираетесь сказать и сделать. Повторяйте это несколько раз, пока не начнете чувствовать себя все более и более уверенно в этой ситуации.

Итак, чтобы достичь эмоционального благополучия с самими собой и другими, мы должны, прежде всего, работать с самими собой и извлекать уроки из своих эмоций: что мы чувствуем, как мы это чувствуем и что нам сигнализируют наши эмоции.

Очень важно уделять себе время, чтобы войти в контакт со своими эмоциями, чтобы почувствовать то, что чувствуешь. Осознайте это испытываемое чувство, чтобы впоследствии иметь возможность идентифицировать его с тем, с чем оно связано.

Осознание того, что мы чувствуем, поможет нам лучше понять свои собственные эмоции и управлять ими в позитивном ключе, в качестве первого контакта с нашим сложным внутренним эмоциональным миром.