Почему возникает ощущение похмелья после панической атаки

Если вы сталкивались с паническими атаками, вам наверняка знакомо и ощущение опустошения, которое приходит следом. Специалисты часто называют это состояние похмельем за счет схожести с симптомами алкогольной интоксикации: вялостью, проблемами с концентрацией внимания, болезненностью в теле.

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«Перегрузка отнимает много энергии, и это в некотором смысле приводит нас в движение, поэтому естественно, что после нее мы чувствуем сильную усталость», — рассказала HuffPost Джессика Стерн, доцент кафедры психиатрии в медицинском центре Нью-Йоркского университета.

По словам специалиста, дело в том, что во время приступа тревоги или паники в организме происходят различные химические изменения, например, начинается выброс адреналина. А на восстановление после встряски нужно время. Некоторые люди могут испытывать тошноту, проблемы с желудочно-кишечным трактом, головные боли и мигрень, а также обострение симптомов, связанных с имеющимися хроническими заболеваниями, объяснила эксперт.

Помочь может когнитивно-поведенческая терапия, но если вам нужно справиться с последствиями атаки здесь и сейчас, профессионалы советуют прибегать к приемам самопомощи. Для начала важно сделать паузу и создать комфортную обстановку, например, включить приятную музыку и выключить свет. Почувствуйте себя в безопасности. Практикуйте осознанность — прислушайтесь к своему дыханию, мыслям и чувствам в настоящем моменте. И не забывайте о здоровом питании и режиме сна.