Эмоциональный минимализм: что это такое, и как его внедрить в свой образ жизни

Стремительный ритм повседневной жизни и бесконечные возможности могут в конечном итоге истощить. Вот почему многие люди обращаются к так называемому "эмоциональному минимализму", способу понимания жизни, который помогает сосредоточиться на том, что действительно важно.

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Иногда самые простые ответы, как правило, оказываются лучшими. И это то, что в некоторой степени можно применить и к самой жизни. Особенно в наше время, когда стремительный ритм повседневной жизни и бесконечные возможности, предлагаемые как Интернетом, так и социальными сетями, могут в конечном итоге истощить. Расскажем, в чем состоит философия эмоционального минимализма, как ее внедрить в свой образ жизни, и действительно ли она позволяет увеличить счастье даже в самые напряженные времена.

Что такое эмоциональный минимализм?

Эмоциональный минимализм - это идея, которая способствует упрощению эмоций и чувств, устранению лишнего и сосредоточению внимания на главном. То есть во всем, что действительно важно. Точно так же эта философия способствует развитию подлинных отношений, а не накоплению опыта или ожиданий, которые в глубине души не приносят ничего хорошего.

Это альтернативный образ жизни, который в определенной степени противоречит насыщенности всего, что современное общество привыкло предлагать, во всех смыслах: потребление, информация, отношения, дружба, путешествия: всего в избытке, больше всегда лучше.

Эмоциональный минимализм выбирают люди не для того, чтобы получить статус обладателя "бунтарского поведения", отличаясь от большинства. У эмоционального минимализма явно практическая цель: увеличить уровень счастья. Для тех, кто его практикует, возможность выбрать то, что действительно интересует, и убрать всё лишнее, делает жизнь проще в лучшем смысле этого слова.

Во-первых, потому что иногда дело не в том, сколько у вас есть эмоционального и материального достатка, а в том, сколько вам действительно нужно. А еще потому, что, если усилия будут сосредоточены, они с большей вероятностью не упадут на повседневные банальности, причуды или тенденции.

Как применяется эмоциональный минимализм?

Хотя не существует определенных правил применения эмоционального минимализма, есть параметры, которые обычно часто повторяются. Например, сократите потребление цифровых технологий, ограничив себя только тем, что вас действительно интересует.

Эмоциональный минимализм также направлен на развитие более подлинных и полезных отношений, ставя качество превыше количества. Таким образом, в равной степени снижается так называемый эмоциональный шум и необоснованные ожидания как в цифровом, так и в реальном мире.

Следуя этим рекомендациям, вы достигаете, прежде всего, одного: иметь больше времени для того, чтобы сосредоточиться на более важных задачах. Таким образом, ритм задаете вы, а не мир вокруг вас.