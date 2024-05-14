Любовь есть, секса нет. Новая мода в отношениях

Представьте: люди друг друга искренне любят, заботятся, решают вместе бытовые проблемы, гуляют по паркам и театрам, но у них нет секса. Месяцами и даже годами. Добровольно, потому что оба или один из них не хотят «всех этих утомительных телодвижений». «Такие отношения нынче не такая уж редкость, психологи даже придумали специальный термин — асексуальность. Это такое состояние, при котором люди действительно не испытывают сексуального влечения и прекрасно с этим живут», — объясняет сексолог Елена Тихонова. Что же делать, если вам повезло встретить именно такого человека?

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Асексуальные люди не выбирают быть асексуальными

Как вы не выбирали родиться с каштановыми, светлыми или рыжими волосами, так и человек, который вам нравится, но спать с вами не спит, не выбирал быть асексуалом.

«Многие люди считают, что асексуальность — это выбор, это может затруднить признание партнеру. Не только из-за страха осуждения, но и потому, что это потенциально может привести к разрыву отношений. Так что если человек, с которым вы встречаетесь, поделился тем, что он асексуал, 1) считайте это хорошим знаком и 2) знайте, что это не имеет к вам лично никакого отношения», — утверждает Елена.

Асексуальность существует в спектре

Асексуалы очень разные. Некоторые могут испытывать сексуальное влечение изредка, хотеть только мастурбировать в одиночестве или с партнером, заниматься раз в год сексом со своими партнерами и т. д., а другие — нет. Все зависит от конкретного человека.

«В спектре асексуальности есть даже специальные термины, которые помогают описать переживания человека. Например, есть так называемый серый асексуал, который означает, что человек редко испытывает сексуальное влечение, и есть демисексуал, который означает, что у человека может возникнуть сексуальное влечение после установления сильной эмоциональной связи с конкретным человеком. Все эти понятия попадают под зонтик „асексуальность“, но имеют совершенно разные значения», — объясняет Елена.

В этом свете лучшее, что вы можете сделать в своих отношениях, — это ничего не предполагать о своем партнере, а, наоборот, спросить его. Напрямую, словами через рот: «Скажи, а у нас будет секс? А в какой форме?». И потом решать, что вам делать с полученной во время честного ответа информацией.

Свидания с асексуальными людьми не обязательно означают, что у вас никогда не будет секса

Может оказаться, что вы услышите, что человек в свои 35—40 до сих пор девственник, потому что секса не хочет. Никогда и ни с кем. И с вами тоже.

Тем не менее, есть и другие асексуальные люди, которые могут быть готовы заниматься сексом и вести разговоры на эту тему. Есть даже асексуальные люди, которые сами не стремятся к сексу, но были бы готовы заняться им с любимым человеком. Все зависит от человека и от того, что ему удобно.

«Решение заняться сексом включает в себя различные компоненты, в том числе влечение, либидо, желание и возбуждение, — говорит Елена. Поэтому даже если асексуалы не испытывают особого влечения к сексу с конкретным человеком, "они все равно могут испытывать разный уровень желания испытать сексуальное удовольствие, интимную связь или физиологическое возбуждение».

Ваши отношения могут быть полноценными даже без сексуальной близости

Не волнуйтесь, если секс исключен, отношения все равно могут быть полноценными. Если для вас это приемлемо и вы готовы обходиться суррогатом секса или подручными средствами.

«Многие асексуалы жаждут глубокой эмоциональной, романтической и духовной близости, а также физической и романтической привязанности, даже если они не испытывают сексуального влечения или возбуждения», — говорит Елена.

Так что, конечно, секс может и не быть главной точкой близости между вами и вашим асексуальным партнером. Но есть и другие формы близости, которые вы можете использовать. Просто помните, что существует множество других способов дарить и получать близость, которые не связаны с вашими гениталиями.