Стало известно, как изменить свое финансовое мышление и стать богатым

Вот несколько книг, которые помогут вам найти баланс между стратегией и психологией финансов:

© runews24.ru

«Думай как миллионер» от Харва Экера: 17 ключевых уроков, чтобы перестроить свое финансовое мышление и узнать, как привлечь благополучие. «Покажите мне деньги!» Дэйва Рэмси: Автор уже в 20 лет стал миллионером, но позже обанкротился, а затем вновь вернул свое состояние. Она научит вас маленьким шагам к богатству и покажет, что стать миллионером — лишь первый этап. Сохранение и эффективное инвестирование ваших заработанных денег — важные компоненты пути к финансовой независимости. «Думай и богатей» Наполеона Хилла: 13 принципов успеха, которые помогут вам изменить свои финансовые привычки и достичь желаемого. «Мой сосед — миллионер» от Данко Уильям Д.: Исследование американских миллионеров, предлагающее практические стратегии для накопления богатства и финансовой дисциплины. «Я научу тебя быть богатым» Рамита Сети: 6-недельная программа для эффективного управления своими финансами и создания прочного финансового будущего. «Миллионер — автоматически» от Дэвида Баха: Пошаговый план автоматизации инвестиций и сбережений для достижения финансовой независимости. «Кошелек или жизнь?» Робина, Домингеса, Тилфорда: 9 шагов к изменению отношений с деньгами и контролю над финансами. «Денежное мышление» Вишала Джорджа: Простые шаги в инвестировании, которые помогут вам достичь финансовой свободы. «Психология денег» Хаузел Морган: Уроки о том, как эмоции влияют на наши финансовые решения и как принимать их более осознанно.

Чтобы стать миллионером, нужно не только следовать правилам, но и развивать свое мышление и понимание финансового мира.

Ранее в БФУ создали точную копию Калининграда XVIII века для формата VR. Также ученые заявили, что во время тренировки время течет медленнее.