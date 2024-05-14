Врач назвал главные признаки невроза

Невроз - пограничное состояние, которое можно обратить вспять, если вовремя принять меры. Но далеко не все знают, какие признаки указывают на то, что это расстройство уже становится опасным для организма. О том, как распознать, в каких случаях невроз губителен для психики и физического здоровья, сообщает aif.ru со ссылкой на комментарий врача-психотерапевта Юрия Вяльбы.

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Напомним, что сам термин невроз (neurosis) происходит от греческого слова neuron (в переводе - "нерв"). Это определение было введено шотландским врачом Уильямом Калленом в 1776 году. Он назвал неврозом "поражения чувств и движений, которые зависят не от местного поражения самого органа, а от общего страдания, от которого зависят все вообще движения".

Среди основных симптомов невроза Вяльба перечислил следующее:

Частые перемены настроения, быстрая утомляемость, апатия, тревожность, раздражительность, плаксивость, а также депрессия и панические атаки;

Проблемы в общении с окружающими, нерешительность, эмоциональное неблагополучие без объективных на это причин;

Формирование дефектов характера (например, хроническое ощущение тревожности, навязчивые страхи, ритуальность, повышенная обидчивость, навязчивое чувство вины);

Зацикленность на психотравмирующей ситуации;

Неадекватное восприятие самого себя, заниженная или, наоборот, завышенная самооценка.

Также врач-психотерапевт обратил внимание на физические симптомы невроза. По его словам, это прежде всего кожный зуд (невротического характера), головные и сердечные боли. Также на состояние невроза может указывать нарушение аппетита (переедание или, наоборот, страх еды, булимия), а также расстройство кишечника (синдром раздраженной кишки). Он также предупредил,что одним из физических признаков невроза также является нарушение сна (бессонница, поверхностный сон, кошмары).

По мнению Вяльбы, именно максимальное информирование пациентов о неврозе (о причинах его возникновения и о способах избавления от него - прим. ред.) и есть первый шаг к его лечению.

"Восполнение дефицита знаний о болезни уменьшает страх перед ее проявлениями. Невроз перестает быть неясным, пугающим и неконтролируемым явлением".

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