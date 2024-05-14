Психолог объяснил, почему люди разговаривают во сне

Исследования показали, что примерно двое из трёх человек разговаривают во сне. Мишель Дреруп — психолог из Кливлендской клиники в США — объяснила, почему это происходит.

© ISTOCKPHOTO.COM/URBAZON

Разговор во сне, также известный как сомнилокия, — это тип парасомнии, возникающий во время сна. В отличие от других парасомний, например, лунатизма, который может представлять значительный риск для здоровья и благополучия, разговоры во сне обычно не несут угрозы.

Считается, что большинство парасомний представляют собой смешанное состояние между бодрствованием и сном. Разговоры во сне могут с большей вероятностью возникать при нарушении режима сна.

То есть человек чаще разговаривает во сне, когда происходит смена часовых поясов, при апноэ, тревоге, стрессе, а также злоупотреблении алкоголем или наркотиками.

Разговор во сне также может быть побочным эффектом или симптомом других парасомний. Например, при расстройстве поведения в фазе быстрого сна люди склонны бессознательно разыгрывать свои сны. Они могут намеренно говорить, кричать, бить, ходить или бегать, потому что часть их мозга, ответственная за паралич мышц во время сна, не функционирует должным образом.