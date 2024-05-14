Семь секретов силы воли, которой все будут завидовать

Даже небольшие, на первый взгляд, изменения в вашем образе жизни могут привести к потрясающим результатам. Попробуйте внедрить следующие 7 правил в свои будни, чтобы почувствовать, как крепчает ваша сила воли.

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Сторонитесь искушений

Многие люди совершают одну и ту же ошибку — попадают в свою же западню. Если вы решили завязать с алкоголем, избавьтесь от домашнего бара. Обещали себе есть поменьше сладостей — перестаньте закупать пачками шоколадки по акции. Сдержать данное себе обещание — достойный поступок в любом случае. Так что совсем не обязательно издеваться над собой! Пускай соблазнов вовсе не будет в зоне доступа в моменты слабости — если так вам проще идти к своей цели.

Поставьте четкие цели

Бессмысленно тренировать силу воли из спортивного интереса. Вы должны четко понимать, какой результат станет достойной наградой за вашу выдержку. В конце концов, если вы не знаете, куда идете, легко сбиться с пути. В идеале предполагаемый результат должен настолько вдохновлять и мотивировать, чтобы вы были готовы «на все» ради собственной цели.

Пишите планы

План, которого нет на бумаге, может оказаться слишком изменчивым и лишенным конкретики, а значит, по умолчанию невыполнимым. Если ваши цели не зафиксированы в письменном виде, если вы понятия не имеете, какие этапы вам предстоит пройти для достижения желанного результата, — планы могут стать чем-то вроде пустых мечтаний. Придерживайтесь известного метода тайм-менеджмента «съесть слона по кусочкам». Это значит, что любую сложную задачу нужно разбить на простые подзадачи — и «невозможное» станет более чем реальным.

Создавайте новые привычки

Скажем, если вы часто опаздываете, бесполезно пытаться выйти на 10 минут раньше — вы и ранее умели пользоваться часами, но это вам не помогло. Вместо этого заведите новую традицию — приезжать на час раньше на любую встречу и читать книгу. Превращайте свои слабости в сильные стороны с помощью позитивных ритуалов, которые не вызывают у вас раздражения. Мало просто искоренять слабости — заполняйте пустоту новыми смыслами.

Знайте свои сильные стороны

Часто мы концентрируемся на своих слабостях и продолжаем себя корить за них на протяжении всей жизни. Возможно, вам давно пора сменить точку зрения: что если ваш потенциал кроется не в избавлении от слабостей, а в еще большем развитии ваших сильных сторон? Только знание своих базовых преимуществ позволит вам преуспеть. Некоторым людям бывает сложно оценить свои таланты — в таком случае не стоит стесняться попросить об этом знакомых.

Имейте запасной план

Один из способов стоять на своем, когда остальные сдаются, — всегда иметь план Б. Смысл в том, что большинство так называемых «непредвиденных» обстоятельств на самом деле элементарно предсказать, даже если их вероятность не слишком высока. Понимание возможных рисков и путей решения проблемы в случае неприятностей сделает ваши цели непотопляемыми, а заодно повысит самооценку. Привыкайте надменно произносить «Я же говорила!»

Помните о безграничных возможностях

Ваша сила воли сильна настолько, насколько вы сами в нее верите. Чтобы побить чужой рекорд, вам нужно не просто предполагать, а быть бесконечно уверенной в том, что это возможно (а заодно и в собственных силах). Забудьте фразу «У меня не получится»! Даже если сейчас в этом есть доля правды, используйте все возможности для тренировок.